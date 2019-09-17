В мире
сегодня, 21:43
В США умерло семь человек от «болезни вейперов»
Зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного курением вейпа
В США зафиксирован седьмой смертельный случай в результате заболевания, вызванного, предположительно, курением вейпа, сообщает окружное отделение министерства здравоохранения.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 случаев, передает РИА Новости. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
Предположительно, заболевание вызывает масло с витамином Е. Это вещество было обнаружено в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие. Однако, как отмечает минздрав, предварительные выводы о причинах заболевания делать пока рано.
Ситуацию с распространением заболевания, вызванного вейпами, уже назвали эпидемией. Власти США собираются запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов.
Ранее центр профилактики и контроля заболеваний (CDC) США сообщил о вспышке легочных и респираторных заболеваний среди любителей вейпинга. По всей стране расследуется более 500 случаев, передает РИА Новости. CDC предложил потребителям "рассмотреть возможность отказаться от использования электронных сигарет".
Предположительно, заболевание вызывает масло с витамином Е. Это вещество было обнаружено в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие. Однако, как отмечает минздрав, предварительные выводы о причинах заболевания делать пока рано.
Ситуацию с распространением заболевания, вызванного вейпами, уже назвали эпидемией. Власти США собираются запретить продажу ароматизированных курительных смесей для вейпов.