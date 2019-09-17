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50 минут назад

На учеников гимназии рухнул потолок

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На учеников гимназии рухнул потолок

Часть потолка обрушилась на головы учеников таганрогской гимназии

Таганроге во время урока на головы учащихся гимназии имени А.П. Чехова рухнул потолок. Инцидент произошел во вторник, 17 сентября. Об этом сообщает порта 1nrd.

Во время урока в кабинете физики отвалился кусок потолка и упал на парты. К счастью, никто из школьников серьезных травм не получил. Урок проходил у ребят из 11 класса.

«Травм нет, но дети, конечно, получили шок», - рассказала собеседница издания. Она также акцентировала внимание на том, что директор гимназии вместо того, чтобы выяснить, по чьей вине потолочные плиты рухнули на детей, взялась проводить расследование, кто из старшеклассников «слил» видео в интернет.
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