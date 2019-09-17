В большом липецком дворе оборудуют спортплощадку и установят большой тренажёрный комплекс

Благоустройство двора в границах домов №17, 19 по бульвару Шубина и 3, 5 по улице Кривенкова, одного из 130 дворов города, которые обновят в этом году, вошло в завершающую стадию.Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, во дворе выполнена планировка площадки, завершены дорожные работы, пешеходные зоны замощены плиткой.По словам руководителя муниципального управления капитального ремонта Романа Нижегородова, этот двор очень крупный объект, поэтому его благоустройство планируют проводить поэтапно в течение нескольких лет. Летом здесь провели косметический ремонт, в ближайшее время во дворе установят детское игровое и спортивное оборудование – помимо стандартной площадки здесь появится комплекс из 14 тренажёров. Работы должны быть завершены в начале октября.В первых числах следующего месяца планируют открыть ещё несколько крупных объектов. Во дворах домов на Катукова 26 и 28, 15 и 17 по проспекту Мира, 17 по улице Детской и 11 по улице Крайней завершат реконструкцию, установят спортивное оборудование, смонтируют детские площадки.