Общество

33 минуты назад

В большом липецком дворе оборудуют спортплощадку и установят большой тренажёрный комплекс

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#благоустройство
В большом липецком дворе оборудуют спортплощадку и установят большой тренажёрный комплекс
Благоустройство двора в границах домов №17, 19 по бульвару Шубина и 3, 5 по улице Кривенкова, одного из 130 дворов города, которые обновят в этом году, вошло в завершающую стадию. 

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Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, во дворе выполнена планировка площадки, завершены дорожные работы, пешеходные зоны замощены плиткой.

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По словам руководителя муниципального управления капитального ремонта Романа Нижегородова, этот двор очень крупный объект, поэтому его благоустройство планируют проводить поэтапно в течение нескольких лет. Летом здесь провели косметический ремонт, в ближайшее время во дворе установят детское игровое и спортивное оборудование – помимо стандартной площадки здесь появится комплекс из 14 тренажёров. Работы должны быть завершены в начале октября. 

В первых числах следующего месяца планируют открыть ещё несколько крупных объектов. Во дворах домов на Катукова 26 и 28, 15 и 17 по проспекту Мира, 17 по улице Детской и 11 по улице Крайней завершат реконструкцию, установят спортивное оборудование, смонтируют детские площадки. 


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#благоустройство

Комментарии (4)

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Что за люди...

5 минут назад
Вот что не сделают , все вам плохо! Нет благоустройства во дворах - уроды , пилят бюджет. Благоустроят - уроды тратят на ерунду... Прям даже бесите уже. Если возраст уже и тяжко слышать детей визг , прошу пожаловать в генторологический центр...
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ОНИ этого и ХОТЯТ !

9 минут назад
класс, Юрий Шкляров, директор ряда управляющих компаний и, по совместительству, депутат горсовета призвал передавать новые детские и спортивные городки «кому-то на баланс». Кому? Управляющим компаниям или собственникам многоквартирных домов, во дворах которых появляются новые горки, качели, карусели, спортивные комплексы. Но с каждым годом этого оборудования становится все больше и больше. Сегодня на его ремонт надо восемь миллионов рублей, а завтра - уже двадцать миллионов. Мы должны понимать четко: за этим имуществом должен быть закреплен балансодержатель, - заявил Юрий Шкляров
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Нормальный липчанин

13 минут назад
Ждем из СМИ новостей из домов, где во дворах такое уже установили. Истории, как жильцы теперь сидят с закрытыми окнами, чтобы не слушать крики и вопли и визга детей на детских площадках, ругани подростков на тренажерах, и постоянные разборки алкашей, которым появится еще место где выпивать. Во дворах должны быть зеленые насаждения, цветники, деревца и прочая природа, тогда и воздух в дома будет чище и шума меньше. Артамонов, хватит насаждать спорт, на него нет ни здоровья ни желания.
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класс

14 минут назад
Поставят на баланс дому и будут жители тянуть обслуживание (ну управляшка вы знаете как деньги берет за ничегонеделание) тысячелетиями в графе "ремонт и содержание жулья"
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