Игорь Марчуков: «Часто демонтируют не то, что аварийное, а то, что больше весит»

В Липецком горсовете обсудили проблему содержание детских игровых и спортивных комплексов.

Сегодня Счетная палата Липецка представила членам постоянной комиссии городского Совета депутатов на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию итоги проверки законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных МУ «Управления капитального ремонта» Липецка на ремонт и содержание детских игровых комплексов, а также снос и расселение аварийных домов.



Муниципальной программой на 2018-2019 годы предусмотрен снос 48 расселенных аварийных домов. На сегодня снесены 45 из них. Муниципальному управлению осталось сровнять с землей еще три дома - на улицах 40 лет Октября,7 и 265 км МПС,3 и на улице Северный Рудник,8. На снос этих строений из городского бюджета было выделено 24 млн рублей. В результате торгов удалось сэкономить 6,8 миллиона рублей.



На ремонт и содержание детских игровых комплексов мэрия выделили в прошлом году 1 млн рублей, в этом - на 20 тысяч больше. Расходы МУ «Управления капитального ремонта» составили в 2018 году 974,1 тысяч рублей, в текущем году - 875 тысяч.



Депутаты узнали, что на балансе муниципального управления находятся 3027 единиц детского и игрового оборудования, а также 2108 лавочек, урн, вазонов и иных малых архитектурных форм. Каждые 45 дней специалисты управления все обходят вверенное им имущество, актируют повреждения, составляют сметы ремонтов. МУ «Управления капитального ремонта» подсчитало, что им необходимо отремонтировать 296 горок, заменить 6860 деревянных брусов в лавочках, отревизировать 6471 подвес качелей и 102 механизма каруселей. На ремонты и демонтаж травмоопасного оборудования требуются 8,4 млн рублей. А таких денег в бюджете МУ нет. А оставить все как есть опасно: дети в любой момент могут покалечиться на аварийных горках, качелях или каруселях. И что делать, не знает никто.



- Нужно срочно изыскать эти средства в бюджете, - сообщила депутатам заместитель руководителя Счетной палаты Липецка Ирина Живуцкая.



Директор МУ «Управления капитального ремонта» Роман Нижегородов (он же - депутат горсовета) заявил, что муниципалитету необходимо срочно избавиться от аварийного оборудования. «Необходима его комиссионная оценка а потом - снос».



Представитель учредителя муниципального учреждения, председатель городского департамента ЖКХ Юлия Кабанцова заявила, что нельзя допустить получение травм детьми. «Соответствующая заявка уже подана в департамент финансов. Будем отстаивать необходимость выделения нам этих восьми миллионов рублей».



Юрий Шкляров, директор ряда управляющих компаний и, по совместительству, депутат горсовета призвал передавать новые детские и спортивные городки «кому-то на баланс». Кому? Управляющим компаниям или собственникам многоквартирных домов, во дворах которых появляются новые горки, качели, карусели, спортивные комплексы.



- Слава Богу, еще никто не травмировался. Но с каждым годом этого оборудования становится все больше и больше. Сегодня на его ремонт надо восемь миллионов рублей, а завтра - уже двадцать миллионов. Мы должны понимать четко: за этим имуществом должен быть закреплен балансодержатель, - заявил Юрий Шкляров.



В свою очередь, депутат Игорь Марчуков обратил внимание коллег и чиновников на другом вопросе:



- Часто демонтируют не то, что аварийное, а то, что больше весит. Чтобы, очевидно, сдать демонтированное в металлом. Я сужу об этом по своему округу. Люди очень недовольны тем, что сносят еще пригодное оборудование. Надо обязательно делать эту работу под контролем общественности. Нужно к этой работе привлекать Советы общественного самоуправления.

