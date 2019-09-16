В Липецке горит сухая трава на пересохших болотах на площади четыре гектара

За выходные пожарные 30 раз выезжали на тушение сухой травы.



Силикатные озера в Липецке снова в дыму. Местные жители страдают от запаха гари еще с ночи.



Сейчас здесь работают большая группировка:пожарных ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пять экипажей автомобилей ОСАУ «Лесопожарныйцентр», два трактора, три лесопожарных комплекса и 15 добровольцев. Площадь возгорания составляет четыре гектара.



- В тушении сухой и нежелательной растительности задействовано около 80 человек, - сообщил GOROD48 ОСАУ «Лесопожарный Центр» Юрий Говорухин. – Проведена опашка района возгорания от лесных массивов. Угроза распространения огня на леса и жилые постройки отсутствует.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, за выходные на территории Липецкой области зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 11,855 Га, связанных с горением сухой растительности, и 28 пожаров общей площадью 928 кв.м2, связанных с горением мусора.



В связи со сложной обстановкой в Воловском, Тербунском, Хлевнском, Усманском, Добринском районах объявлен пятый класс пожроопасности. Есть опасение возникновения такой же обстановки в Измалковском, Долгоруком, Елецком районах. Этому способствует сильный ветер.



В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области дополнили, что во всех случаях возникновения пожаров играет роль человеческий фактор. Эти пожары наносят огромный вред местной флоре и фауне, создаётся неблагоприятная атмосфера для человека.



За нарушение противопожарного режима, который действует с 1 до 30 сентября, за выходные привлечено 17 физических лиц, при этом на территории Липецкой области всё равно складывается сложная обстановка.



