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В Липецке горит сухая трава на пересохших болотах на площади четыре гектара

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#пожар
В Липецке горит сухая трава на пересохших болотах на площади четыре гектара

За выходные пожарные 30 раз выезжали на тушение сухой травы.

Силикатные озера в Липецке снова в дыму. Местные жители страдают от запаха гари еще с ночи.

Сейчас здесь работают большая группировка:пожарных ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пять экипажей автомобилей ОСАУ «Лесопожарныйцентр»,  два  трактора, три лесопожарных комплекса и 15 добровольцев. Площадь возгорания составляет четыре гектара.

- В тушении сухой и нежелательной растительности задействовано около 80 человек, - сообщил GOROD48 ОСАУ «Лесопожарный Центр» Юрий Говорухин. – Проведена опашка района возгорания от лесных массивов. Угроза распространения огня на леса и жилые постройки отсутствует.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, за выходные на территории Липецкой области зарегистрировано 30 пожаров общей площадью 11,855 Га, связанных с горением сухой растительности, и 28 пожаров общей площадью 928 кв.м2, связанных с горением мусора. 

В связи со сложной обстановкой в Воловском, Тербунском, Хлевнском, Усманском, Добринском районах объявлен пятый класс пожроопасности. Есть опасение возникновения такой же обстановки в Измалковском, Долгоруком, Елецком районах. Этому способствует сильный ветер.

В пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области дополнили, что во всех случаях возникновения пожаров играет роль человеческий фактор. Эти пожары наносят огромный вред местной флоре и фауне, создаётся неблагоприятная атмосфера для человека.

За нарушение противопожарного режима, который действует с 1 до 30 сентября, за выходные привлечено 17 физических лиц, при этом на территории Липецкой области всё равно складывается сложная обстановка.

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#пожар

Комментарии (7)

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ПРАВДА

19 минут назад
А куда подевались общественные помощники главы области.
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Комментатор

27 минут назад
Если спилить и скосить всё, что может гореть и вывести солому, то не будет восстанавливаться чернозем и вообще вместо природы будет пустыня...
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Комментатор

30 минут назад
Великая осенняя засуха в черноземье, как в прошлом году! А в садоводческом товариществе собираются через неделю прекратить подачу воды. Без воды деревья сохнут, кусты сохнут, а ещё надо поливать корнеплоды.
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Житель города

32 минуты назад
Во всех районах расслабились власти! Не ведётся скашивание травы! Все заросло бурьяном! Экономят!!! Если загорится в Добринка, то сгорит село целиком, т.к. все Добринский болота заросли камышом! Держитесь тогда жители! Во всем виноваты будете вы!
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Когда пахнет костром!

48 минут назад
И это хорошо! Пусть и дальше всё полыхает, как в аду! Ха-ха-ха...
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Когда пахнет костром !

59 минут назад
Это ещё хорошо !, когда говном несёт ,вот это беда !. Как лысого карнавали ,так беды навалились !.
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Когда пахнет костром !

сегодня, 14:07
Это ещё хорошо !, Ага только говном несёт ,вот это беда !. Как лысого карнавали ,так беды навалились !.
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