Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.





«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.



Он подчеркнул, что конкретных параметров перехода пока нет. По словам чиновника, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.



Засельский пояснил, что тестирование сокращенной рабочей недели только в одной компании не даст результатов — для обсуждения этого вопроса нужна статистика с качественной выборкой.



Как заявил вице-президент «Деловой России» Николай Остарков, хорошей площадкой для эксперимента могут быть госорганы, так как именно в этой сфере процессы организации труда зачастую неэффективны.



Среди них, в частности, компании из сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, строительства. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным», — сказал он.Он подчеркнул, что конкретных параметров перехода пока нет. По словам чиновника, делать окончательный вывод о сокращении рабочей недели можно будет после того, как схема будет опробована на большом количестве компаний.Засельский пояснил, что тестирование сокращенной рабочей недели только в одной компании не даст результатов — для обсуждения этого вопроса нужна статистика с качественной выборкой.Как заявил вице-президент «Деловой России» Николай Остарков, хорошей площадкой для эксперимента могут быть госорганы, так как именно в этой сфере процессы организации труда зачастую неэффективны.