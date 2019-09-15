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Нурмагомедов пожертвовал деньги на воду детям в Африке

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Фонд американского бойца смешанных единоборств (ММА) Дастина Порье поблагодарил в Twitter россиянина Хабиба Нурмагомедова за пожертвование.

«Спасибо тебе за щедрое пожертвование и за то, что ты сдержал свое слово. Твой вклад поможет людям!» — цитирует фонд «Федеральное агентство новостей».

7 сентября Порье проиграл Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе на турнире в Абу-Даби.

После боя соперники обменялись футболками. Нурмагомедов пообещал американцу, что продаст одежду на аукционе, а средства передаст в благотворительный фонд Порье.

Фонд американского спортсмена The Good Fight Foundation занимается разработкой проекта по строительству колодца с питьевой водой для школьников в Африке.

12 сентября президент России Владимир Путин встретился с Хабибом и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым в Дагестане, чтобы поздравить с победой.

Глава UFC Дэйна Уайт после боя назвал Тони Фергюсона основным претендентом на бой с Нурмагомедовым. По его словам, если американец не сможет выступить, шанс получит ирландец Конор Макгрегор, сообщает iz.ru

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