В мире

сегодня, 11:16

Тони Фергюсон может стать следующим соперником Хабиба Нурмугамедова

163

Американец Тони Фергюсон станет следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.

«Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Если Фергюсон согласится, то это следующий бой для Нурмагомедова», - сказал он на пресс-конференции.

Если же Тони откажется от встречи с Хабибом, то, по мнению президента UFC,  возможен реванш россиянина с ирландцем Конором Макгрегором. В октябре прошлого года Нурмагомедов победил его удушающим приемом. После поединка ирландец неоднократно изъявлял желание провести реванш, однако Хабиб отказывался.

Седьмого сентября в Абу-Даби прошел турнир UFC 242. Главным боем вечера стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Российский боец одержал победу в третьем раунде удушающим приемом.

Для Хабиба, который ни разу за свою карьеру ни разу не проиграл, эта победа стала 28 при 28 боях. Порье имеет в активе 25 выигранных и шесть поражений. Тони Фергюсон идет на серии из 12 побед подряд. Всего у него 25 побед при 3 поражениях, сообщает www.dialog.tj

163

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря
На Украине планируют соединить маршрутом Балтийское и Чёрное моря

сегодня, 11:23

В мире
Спортсменку лишили медали из-за откровенного гардероба
#дисквалификация
1
Спортсменку лишили медали из-за откровенного гардероба

вчера, 15:32

В мире
Назван самый провальный фильм всех времен и народов
#кино #фильм
1
Назван самый провальный фильм всех времен и народов

11.09.2019 14:58

В мире
Шумахер пришел в сознание после операции в Париже
#Шумахер
Шумахер пришел в сознание после операции в Париже

11.09.2019 14:45

В мире
В Украине рванули военные склады
#взрыв #склад #снаряды
В Украине рванули военные склады

11.09.2019 14:33

В мире
Женщина родила для сына-гея
#ЭКО
Женщина родила для сына-гея

09.09.2019 15:00

В мире