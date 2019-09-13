Общество
57 минут назад
Волонтеры помогут городской детской больнице
К добровольцам может присоединиться любой желающий.
С 19 по 25 сентября в Липецкой области будет проходить осенняя «Неделя молодежного служения». В эти дни в Липецке и районах региона будут проходить добровольческие акции. Они имеют разную направленность — от работы с инвалидами до благоустройства городской среды, от помощи одиноким людям до донорства крови. Первой добровольческой акцией «Недели молодежного служения» станет помощь городской детской больнице в Липецке.
- В этом годы мы решили не делать ни торжественного открытия, ни торжественного закрытия: это время и силы лучше отдать на добрые дела. «Неделя молодежного служения» откроется акцией помощи городской детской больнице на улице Ленина. Нас туда позвали помощь благоустроить территорию и вынести из подвала списанную старую мебель, - рассказали GOROD48 в управлении молодежной политики Липецкой области. - Помимо этого, волонтеры будут работать с детьми: для детей-колясочников проведут мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, будет организован конкурс детских рисунков, а при хорошей погоде — с ребятами поиграют на улице.
В течение «Недели молодежного служения» будет организована целая череда акций. 20 сентября волонтеры проведут субботник с высадкой деревьев в парке «Авиаторов», 21 сентября добровольцы примут участие в акции «Живи, лес!», встретятся с участником экспедиции в Арктику. На 22 и 23 сентября запланированы акции помощи одиноким и нуждающимся людям, квест по Липецку от «Волонтеров Победы» и благоустройство памятников, посвященных Великой Отечественной войне, мастер-классы для пенсионеров. 24 сентября посвятят теме добровольчества в чрезвычайных ситуациях, помощи в поиске пропавших детей. «Неделя молодежного служения» завершится медицинским добровольчеством - все желающие смогут сдать кровь, и культурным добровольчеством — волонтеры помогут проекту театральной лаборатории.
Присоединиться к акциям могут все желающие старше 14 лет. Для этого нужно связаться с координаторами группы или позвонить по телефону 23-01-25.
- В этом годы мы решили не делать ни торжественного открытия, ни торжественного закрытия: это время и силы лучше отдать на добрые дела. «Неделя молодежного служения» откроется акцией помощи городской детской больнице на улице Ленина. Нас туда позвали помощь благоустроить территорию и вынести из подвала списанную старую мебель, - рассказали GOROD48 в управлении молодежной политики Липецкой области. - Помимо этого, волонтеры будут работать с детьми: для детей-колясочников проведут мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, будет организован конкурс детских рисунков, а при хорошей погоде — с ребятами поиграют на улице.
В течение «Недели молодежного служения» будет организована целая череда акций. 20 сентября волонтеры проведут субботник с высадкой деревьев в парке «Авиаторов», 21 сентября добровольцы примут участие в акции «Живи, лес!», встретятся с участником экспедиции в Арктику. На 22 и 23 сентября запланированы акции помощи одиноким и нуждающимся людям, квест по Липецку от «Волонтеров Победы» и благоустройство памятников, посвященных Великой Отечественной войне, мастер-классы для пенсионеров. 24 сентября посвятят теме добровольчества в чрезвычайных ситуациях, помощи в поиске пропавших детей. «Неделя молодежного служения» завершится медицинским добровольчеством - все желающие смогут сдать кровь, и культурным добровольчеством — волонтеры помогут проекту театральной лаборатории.
Присоединиться к акциям могут все желающие старше 14 лет. Для этого нужно связаться с координаторами группы или позвонить по телефону 23-01-25.