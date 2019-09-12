Общество

5 минут назад

В поселке Тракторостроителей сегодня отключат воду

27
#водоснабжение
В поселке Тракторостроителей сегодня отключат воду
Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, в связи с производством ремонтных работ 12 сентября будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 

с 10:00 до 20:00 по ул. Ильича,5, 8, 7, 9, 11, 12, 18, 38а, 46а, 31, 31а, 15. ул. Ленинградская, 1а, 1б, 6а, 12. ул. Волгоградская, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а;

- частный сектор: пер. Ильича, ул. Профсоюзная, ул.Дачная, ул.Студенческая, ул.Тургенева, ул. Декабристов, ул.Бехтерева, ул. Гвардейская, ул. Песчаная, ул.Воронежская, ул. 2 Воронежская, ул. Красина, ул. Седова, ул.Волгоградская, пер. 1 Театральный, пер. 2 Театральный, пер. Лесной, ул. Ватутина, пер. Парковый, пер. Стандартный, пер. Садовый, пер. 2 Садовый,  ул. Зеленая,  пер. Моторный, пер. 2 Моторный, пер. Сосновый, пер. Линейный, ул. Краснодонская, ул. О. Кошевого, ул. Севастопольская, ул. Матросова, ул. Панфилова, ул. Докучаева, ул. Социалистическая, ул. Целинная, ул. Цимлянская, ул. Партизанская, ул. Новоселов, ул. Лобачевского, ул. Спартака, ул. Украинская, ул. Спортивная, проезд Ильича, ул. Ильича. 

 Подвоз воды - по заявкам жителей. 


27
#водоснабжение

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