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Липецкая вечЁрка: отставка генерала, красотка с обложки и сгоревший внедорожник
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 10 сентября.
«Михаил Молоканов ушел в отставку». Под этим сообщением читатели оставили свыше сотни комментариев. Новый начальник УМВД РФ по Липецкой области сменил ушедшего в отставку в ноябре 2014 года одиозного предшественника, генерал-майора Юрия Декасова. На первой же своей пресс-конференции Молоканов назвал Липецк «кумовским городом». Кто станет сменщиком Михаила Молоканова, пока не известно. Функции начальника УМВД РФ по Липецкой области исполняет его заместитель Дмитрий Смольняков.
Тем временем красотка из Липецка в одном шаге от звания «Девушка года Playboy 2019». Девушку выбрали члены жюри, в которое в этом году входят Анна Седокова, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян. До 10 октября жюри примет решение и выберет девушку года. Победительница получит почетный титул, съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров конкурса.
Мужчина едва не задушил жену и падчерицу. Преступления были совершены во время семейного скандала. Сначала пьяный мужчина бросился душить свою жену, а потом ее дочь — свою падчерицу. Конфликт удалось погасить. Но спустя всего пару часов пьяный мужчина вновь бросился с угрозами и теперь уже ножом на свою супругу.
Ночью 10 сентября в Липецке во дворе многоэтажного дома №90 по улице Тельмана сгорел автомобиль «Toyota RAV4». Стоящие рядом с «Тойотой» машины успели отвести на безопасное расстояние из владельцы.
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Тем временем красотка из Липецка в одном шаге от звания «Девушка года Playboy 2019». Девушку выбрали члены жюри, в которое в этом году входят Анна Седокова, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян. До 10 октября жюри примет решение и выберет девушку года. Победительница получит почетный титул, съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров конкурса.
Мужчина едва не задушил жену и падчерицу. Преступления были совершены во время семейного скандала. Сначала пьяный мужчина бросился душить свою жену, а потом ее дочь — свою падчерицу. Конфликт удалось погасить. Но спустя всего пару часов пьяный мужчина вновь бросился с угрозами и теперь уже ножом на свою супругу.
Ночью 10 сентября в Липецке во дворе многоэтажного дома №90 по улице Тельмана сгорел автомобиль «Toyota RAV4». Стоящие рядом с «Тойотой» машины успели отвести на безопасное расстояние из владельцы.
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