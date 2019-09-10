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Красотка из Липецка в одном шаге от звания «Девушка года Playboy 2019»

17 1782
#конкурс #красота
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Красотка из Липецка в одном шаге от звания «Девушка года Playboy 2019»

Девушку выбрали члены жюри.

19-летняя липчанка Ангелина Просветова вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy 2019», сообщают организаторы. Девушку выбрали члены жюри, в которое в этом году входят Анна Седокова, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян. Они выбрали трех финалисток — липчанку, москвичку и девушку из Нижнего Новгорода, зрители проголосовали за конкурсантку из Екатеринбурга.

- В Ангелине есть что-то парадоксальное. С одной стороны — она таинственная и задумчивая девушка-загадка, с другой — открытая, простая и доверчивая, как ребенок, - так описывают претендентку из Липецка организаторы конкурса.

- Я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость. Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе, - так липчанка описала себя в анкете для конкурса.

В финале девушки встретятся с Давидом Манукяном, который уже подготовил для них специальное задание. Оно пока держится в тайне. С 7 по 10 октября жюри примет решение и выберет девушку года. Победительница получит почетный титул, съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров конкурса. В ноябре в честь "Девушки года" будет устроена вечеринка в одном из московских клубов, где пройдет торжественная церемония награждения.

В прошлом году "Девушкой года" стала 22-летняя Лидия Пономарева из Тюмени.
17 1782
#конкурс #красота
3

Комментарии (17)

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V. ST. P

17 минут назад
Тёлка, что надо! Такую драть днями и ночами. Больше она ни на что не годна.
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Вербиловский

21 минуту назад
Вот оно как, она же с Борина
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Гость

22 минуты назад
А не давняя статистика писала в новостях , что в Липецке нет красивых девушек ???
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ттт

26 минут назад
сфоткалась для порнографического журнала - достижение?!
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МИРОТВОРЕЦ

34 минуты назад
отключите комментарии этой статьи ..... ! сейчас грязи выльют цистерну .... АЛЛЕ ГОРОД 48
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Петруся

35 минут назад
На улице каждый день вижу девушек в несколько раз лучше ее. Стало быть конкурс был только для избранных девушек, у которых папы не только с толстыми пупками, но и с не менее толстыми кошельками. Вот и выбирать было особо не из кого)
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Красотка!

37 минут назад
Желаю Вам победы в конкурсе!Классная девушка-прелесть!
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Серджио Иванетти

49 минут назад
Хорошенькая.
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да уж

56 минут назад
не дурна. но чет сиски в 19 уже повисли
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Девочку

57 минут назад
Девочку выбрали, старалась малышка
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