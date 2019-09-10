Общество
сегодня, 12:36
Красотка из Липецка в одном шаге от звания «Девушка года Playboy 2019»
Девушку выбрали члены жюри.
19-летняя липчанка Ангелина Просветова вышла в финал конкурса «Девушка года Playboy 2019», сообщают организаторы. Девушку выбрали члены жюри, в которое в этом году входят Анна Седокова, Тимур Батрутдинов и Давид Манукян. Они выбрали трех финалисток — липчанку, москвичку и девушку из Нижнего Новгорода, зрители проголосовали за конкурсантку из Екатеринбурга.
- В Ангелине есть что-то парадоксальное. С одной стороны — она таинственная и задумчивая девушка-загадка, с другой — открытая, простая и доверчивая, как ребенок, - так описывают претендентку из Липецка организаторы конкурса.
- Я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость. Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе, - так липчанка описала себя в анкете для конкурса.
В финале девушки встретятся с Давидом Манукяном, который уже подготовил для них специальное задание. Оно пока держится в тайне. С 7 по 10 октября жюри примет решение и выберет девушку года. Победительница получит почетный титул, съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров конкурса. В ноябре в честь "Девушки года" будет устроена вечеринка в одном из московских клубов, где пройдет торжественная церемония награждения.
В прошлом году "Девушкой года" стала 22-летняя Лидия Пономарева из Тюмени.
- В Ангелине есть что-то парадоксальное. С одной стороны — она таинственная и задумчивая девушка-загадка, с другой — открытая, простая и доверчивая, как ребенок, - так описывают претендентку из Липецка организаторы конкурса.
- Я хореограф и обучаю детей, а параллельно работаю артисткой шоу-балета. Моя работа — это любимое дело, путешествия, новые и интересные знакомства, колоссальный труд над самой собой, за который потом охватывает гордость. Помимо танцев занимаюсь фотографией. Частые съемки — это глоток энергии, в процессе которых я раскрываюсь с разных сторон и проживаю момент по-разному, перевоплощаясь в разные образы. Так я отвлекаюсь от повседневности и чувствую гармонию с собой. Мне приятны комплименты фотографов в совместной работе, - так липчанка описала себя в анкете для конкурса.
В финале девушки встретятся с Давидом Манукяном, который уже подготовил для них специальное задание. Оно пока держится в тайне. С 7 по 10 октября жюри примет решение и выберет девушку года. Победительница получит почетный титул, съемку на обложку легендарного журнала, а также призы от партнеров конкурса. В ноябре в честь "Девушки года" будет устроена вечеринка в одном из московских клубов, где пройдет торжественная церемония награждения.
В прошлом году "Девушкой года" стала 22-летняя Лидия Пономарева из Тюмени.
V. ST. P
Вербиловский
Гость
ттт
МИРОТВОРЕЦ
Петруся
Красотка!
Серджио Иванетти
да уж
Девочку