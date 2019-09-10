Происшествия

47 минут назад

Подробности ДТП в Тербунах: прицеп вдавил «Ладу» в магазин мебели

3 985
#авария #ДТП
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Авария чудом обошлась без жертв.

Как ранее сообщал GOROD48, вчера оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в «Ладу Гранта». Авария произошла в Тербунах. Сегодня в Сети появилось видео с места происшествия. Из него следует, что легковой автомобиль после столкновения угодил в магазин мебели, его туда буквально вдавил прицеп фуры.

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Авария обошлась без жертв. В ДТП пострадал 33-летний пассажир «Гранты», его доставили в ГУЗ «Тербунская», после оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение.
3 985
#авария #ДТП
1

Комментарии (3)

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гость

17 минут назад
Аноним., лечись дебил!
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Аноним.

21 минуту назад
ВОТ ТАК МЫ ВЫБРАЛИ ...- АРТАМОНОВА!!! - ХА...........
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ну

21 минуту назад
да пох че
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