Происшествия
47 минут назад
Подробности ДТП в Тербунах: прицеп вдавил «Ладу» в магазин мебели
Авария чудом обошлась без жертв.
Как ранее сообщал GOROD48, вчера оторвавшийся от грузовика прицеп врезался в «Ладу Гранта». Авария произошла в Тербунах. Сегодня в Сети появилось видео с места происшествия. Из него следует, что легковой автомобиль после столкновения угодил в магазин мебели, его туда буквально вдавил прицеп фуры.
Авария обошлась без жертв. В ДТП пострадал 33-летний пассажир «Гранты», его доставили в ГУЗ «Тербунская», после оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение.
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Авария обошлась без жертв. В ДТП пострадал 33-летний пассажир «Гранты», его доставили в ГУЗ «Тербунская», после оказания помощи ему назначено амбулаторное лечение.
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