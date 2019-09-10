Происшествия

сегодня, 08:06

В жутком ДТП под Липецком погиб человек

1 3720
#Авария #ДТП
3
В жутком ДТП под Липецком погиб человек

Произошло лобовое столкновение грузовика и "ГАЗели".

Загрузка плеера
9 сентября в 22.40 на трассе Орел-Тамбов у поворота к селу Донское лоб в лоб столкнулись грузовик "Скания" и "ГАЗель". Кроме того, в это ДТП попал автомобиль "ВАЗ-2109". После столкновения большегруз опрокинулся и загорелся.

По данным GOROD48, водитель "ГАЗель" погиб от полученных при столкновении травм. Водитель грузовика остался жив.

Огонь уничтожил большегруз полностью. 

rdJWPpQy-mo.jpg

PL5dR7kkGYE (1).jpg

4_sRZXhKJGQ.jpg

Yfd5v_gCwMU.jpg

lOt6oiZBvNM.jpg

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте ДТП работали два отделения пожарной охраны. Пожарные потушили пламя и оказали помощь участникам аварии.
1 3720
#Авария #ДТП
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

стас

14 минут назад
этот участок дороги очень опасный. Вечно все на встречку лезут, и куча фур.
ответить

Еще в рубрике

Мужчина едва не задушил жену и падчерицу
#угроза убийством
2
Мужчина едва не задушил жену и падчерицу

33 минуты назад

Происшествия
На улице Тельмана сгорела «Тойота РАФ-4»
#пожар
На улице Тельмана сгорела «Тойота РАФ-4»

41 минуту назад

Происшествия
Появились подробности столкновения Су-34 в небе над Липецком
#Су-34 #столкновение
81
Появились подробности столкновения Су-34 в небе над Липецком

вчера, 16:13

Происшествия
Жителя Чаплыгина застрелили из самодельного оружия
#убийство
6
Жителя Чаплыгина застрелили из самодельного оружия

вчера, 15:20

Происшествия
Поддельная справка обошлась ельчанину в 15 000 рублей
#справка #подделка
6
Поддельная справка обошлась ельчанину в 15 000 рублей

вчера, 14:34

Происшествия
В домах 23 липецких улиц отключат воду
#отключение воды
9
В домах 23 липецких улиц отключат воду

вчера, 13:04

Происшествия