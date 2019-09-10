В жутком ДТП под Липецком погиб человек

Произошло лобовое столкновение грузовика и "ГАЗели".

9 сентября в 22.40 на трассе Орел-Тамбов у поворота к селу Донское лоб в лоб столкнулись грузовик "Скания" и "ГАЗель". Кроме того, в это ДТП попал автомобиль "ВАЗ-2109". После столкновения большегруз опрокинулся и загорелся.По данным GOROD48, водитель "ГАЗель" погиб от полученных при столкновении травм. Водитель грузовика остался жив.Огонь уничтожил большегруз полностью.По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, на месте ДТП работали два отделения пожарной охраны. Пожарные потушили пламя и оказали помощь участникам аварии.