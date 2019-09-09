В Грузии строят глубоководный порт для авианосцев и подлодок США

В Грузии когда-то обещали построить второй Шанхай или Сингапур. Но вышло все как с Васюками у Остапа Бендера. Не достроен ресторан в форме ядерного взрыва — ушли инвесторы. Брошены отель и казино, пустует набережная и самый длинный пешеходный мост в Европе — в свое время Михаил Саакашвили потратил миллионы долларов на призрачный курорт и город-призрак по соседству. Но теперь на месте несостоявшегося города Лазики может появиться порт для американских боевых кораблей.

Теперь коровы — единственные жители этого города-призрака. В их полном распоряжении пара улиц, центральная дорога с освещением, системой ливневой канализации и пальцами. Здание муниципалитета Лазики — еще один сохранившийся объект. Космические формы, прозрачные стены — все как Саакашвили любит. Внутри уже нет оргтехники и мебели, здесь периодически выбивают стекла, но вставляют новые. Очевидно, что объект в будущем будет кому-то нужен.



В том, что вся история с грузинским Сингапуром затевалась ради порта, который не построили, Мишико признался в 2013 году. США хотели выводить войска из Афганистана, Тбилиси — заработать на морских транзитах. Этим летом слово в слово тезис повторил экс-посол США в Азербайджане, с одной лишь разницей — НАТО остается, а грузинский порт нужен вместо турецкого Мерсин.



Арно Хидирбегишвили, главный редактор грузинского информационного агентства: «Другого форпоста у США в регионе не осталось. Два месяца назад грузинское правительство приняло указ, по которому американским военным кораблям не надо согласовывать пребывание в портах Батуми и Поти».



Но для Вашингтона это слишком мелко в буквальном понимании. Глубина там 10 метров, большие корабли не подойдут. Другое дело — город-призрак, не просто так Саакашвили строил Сингапур вопреки всему и на болотах.



Отсюда до Абхазии четыре километра, а там уже 7-я база российского Минобороны. И если здесь сможет обосноваться ВМФ США, вопросы будут не только у Москвы. Это — восточная часть Чёрного моря, близость к Каспию и к заклятому врагу Америки — Ирану. И вот уже экс-куратор США по Грузии Мэтью Брайза заявляет: если проект порта будет уничтожен, Грузия в глазах Вашингтона потеряет независимость. Четкое ощущение того, что от уговоров Запад может в любой момент перейти к прямому шантажу.



Проект Саакашвили был реанимирован в 2017-м. Грузины при участии американцев решили строить только порт. Без города и без старого названия: вместо порта Лазика — Анаклия. Про авианосцы и подлодки в интервью «Рустави-2» уже проболтался спецпосланник по Украине Волкер. Но официально все просто волнуются за экономику грузинского партнера — чтоб торговал минералкой и вином. На танкерах.



Майк Помпео: «Выражаю надежду, что власти Грузии до конца доведут строительство глубоководного порта. Этот проект поможет Грузии наладить отношения с развитыми экономиками».



А теперь внимание на даты: Помпео заявил об этом через неделю после отказа грузинского правительства продлить госгарантии стройке века с двойным дном. И за неделю до провокации с Гавриловым, когда сторонники Саакашвили знали, в чье кресло он сядет, во сколько это будет и какие плакаты подготовить. К тому моменту директор центра Байдена уже написал в Twitter, что российские туристы — это фээсбешники.



Сейчас все замерли в ожидании финальной заварушки — стройка порта у Абхазии приостановлена, американцы негодуют, Саакашвили шлет привет в США из Польши — верните к власти, будет вам и порт, и подлодки у Абхазии.



Курсом в НАТО идет и переизбираемый кабмин — отказались от «Калашниковых» в пользу М-4, хотят производить в Грузии патроны. Но тему баз тактично обходят стороной, хотя прежний министр обороны, светясь от радости, в августе пообещал — скоро что-то будет. То, что подробности военной сделки стороны пока не раскрывают, может говорить и о масштабности проекта — чтобы раньше времени народ не будоражить.



Ведь рассуждают уже два года минимум о строительстве аэродрома под Вазиани, а на самом деле его и строить-то не нужно — остался еще от советской эпохи. Здесь дислоцировался 982-й истребительный авиаполк, и с тех пор осталась вся инфраструктура. Говорили, что полосу будут удлинять под тяжелые транспортники США. Но на одной стороне аэродрома грузин Леван пасет коров. На другой активно тренируются десантники — судя по эмблеме на посту, это учебно-оценочный центр НАТО — Грузия. Концепция лепестковых баз, которые оперативно превращаются в ударные плацдармы.



О том, что что-то происходит, уже заявил и Цхинвал. Впервые с 2008 года Тбилиси перенес блокпост поближе к югоосетинской госгранице, сообщает

