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сегодня, 07:50

НАТО предъявило требование России убрать ракетные установки за уральский хребет

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Руководство НАТО приняло решение выдвинуть новый ультиматум РФ. Требование, которое попало в руки СМИ, гласит о необходимости передвижения ракет России за Урал. Абсурдное заявление НАТО вряд ли будет даже рассмотрено в Кремле.

По мнению НАТО, если России передвинет ракетные установки за уральский хребет, то будут сохранены существующие границы безопасности в Европе. Такое заявление поступило от главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала ВВС США Тода Дэниела Уолтерса.

США подтвердило свое требование официальным заключением, который представил глава американского ведомства по контролю над ракетными вооружениями. Уолтерс назвал это заключение – выводом экспертов. При этом «убрать» ракетные системы Россия должна в течение 3 месяцев.

Генерал ВВС США заявил, что в случае невыполнения этого ультиматума, будут размещены американские ракеты на европейском материке. США надеется на принятие РФ требований, а после этого готовы вести переговоры. Но в Кремле вряд ли даже возьмутся рассматриваться такой абсурдный «язык ультиматумов».

Договориться с РФ можно только, если предложить определенные условия и гарантировать их выполнение, а после этого – требовать. Этому правилу Россия следует уже много лет и не будет от него отступать, сообщает www.1rre.ru

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