Перед выборами главы администрации Липецкой области ЛГЭК обследовал все избирательные участки

Специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК допустили все избирательные участки города к работе в Единый день голосования, который пройдет 8 сентября.

Всего на территории города и в пригороде расположен 221 избирательный участок, подключенный от электрических сетей энергокомпании. Энергетики совместно с представителями организаций, в которых расположены участки, проводили обследование вводных распределительных устройств зданий и объектов. Результаты обследования фиксировались в соответствующих актах. Замечаний нет.



Кроме того, в день выборов будут дежурить дополнительные три оперативно-выездных бригады электромонтеров оперативно-диспетчерской службы, а также представители района сетей и подстанций и релейной службы.