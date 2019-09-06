Общество

сегодня, 08:50

Перед выборами главы администрации Липецкой области ЛГЭК обследовал все избирательные участки

5 347
#выборы главы региона
Перед выборами главы администрации Липецкой области ЛГЭК обследовал все избирательные участки

Специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК допустили все избирательные участки города к работе в Единый день голосования, который пройдет 8 сентября. 


Всего на территории города и в пригороде расположен 221 избирательный участок, подключенный от электрических сетей энергокомпании. Энергетики совместно с представителями организаций, в которых расположены участки, проводили обследование вводных распределительных устройств зданий и объектов. Результаты обследования фиксировались в соответствующих актах. Замечаний нет. 

Кроме того, в день выборов будут дежурить дополнительные три оперативно-выездных бригады электромонтеров оперативно-диспетчерской службы, а также  представители района сетей и подстанций и релейной службы.


5 347
#выборы главы региона

Комментарии (5)

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Вопрос ЛГЕКу

14 минут назад
Сейчас ЛГЕК так внедряет и находит деньги на умные счетчики.ВОПРОС ----- ПОЧЕМУ ЭТИ СЧЕТЧИКИ НЕ СТАВЯТ В СИРОТСКИЕ ОСАБНЯКИ? где проживают наши избранники,администрация Или у них зарплаты не позваляют?
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ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ ......

25 минут назад
8 Сентября обязательно придти на выборы и проголосовать обязательно надо хоть за чёрта рогатого , но только не за единую Россию , едросня не должна пройти , вспомним и ни когда не забудем ПЕНСИОННЫЙ ГЕНОЦИД НАРОДА , если мы будем поддерживать едроссов , то в скором времени будет продолжение пенсионного геноцида ещё на пять лет будет уже 65 и 70 лет . Липчане думайте головой , помните о своих детях и внуках и правнуках , как они будут жить.
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В Липецкой области столкнулись самолеты !!1

46 минут назад
В Липецкой области произошло столкновение двух боевых самолетов. два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета.
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Житель

сегодня, 09:20
Молодцы! А то из-за пластиковых урн для бюллетеней и кабинок из занавесок для душа :)вся проводка может в школах погореть.....)))
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Алканы 15-го

сегодня, 09:16
Мы будем голосовать за Токаря! Быдлу нужна идея, инстинкт цели! Новое будущее! Сейчас у быдла целей нет, и они не достижимы.
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