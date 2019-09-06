сегодня, 08:50
Перед выборами главы администрации Липецкой области ЛГЭК обследовал все избирательные участки
Специалисты комплекса электроснабжения ЛГЭК допустили все избирательные участки города к работе в Единый день голосования, который пройдет 8 сентября.
Всего на территории города и в пригороде расположен 221 избирательный участок, подключенный от электрических сетей энергокомпании. Энергетики совместно с представителями организаций, в которых расположены участки, проводили обследование вводных распределительных устройств зданий и объектов. Результаты обследования фиксировались в соответствующих актах. Замечаний нет.
Кроме того, в день выборов будут дежурить дополнительные три оперативно-выездных бригады электромонтеров оперативно-диспетчерской службы, а также представители района сетей и подстанций и релейной службы.
Вопрос ЛГЕКу
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