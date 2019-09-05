Общество

сегодня, 13:38

В лесах Липецкой области продлено ограничение на посещение лесов

5 435
#лесные пожары
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В лесах Липецкой области продлено ограничение на посещение лесов
Для обеспечения пожарной безопасности в лесах Липецкой области и в связи с установлением высокой пожарной опасностью, с 7 сентября по 27 сентября постановлением администрации региона  введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в лесные массивы. 

Как сообщает областное управление лесного хозяйства, на въездах в леса организованы контрольно-пропускные пункты, организованы рейды по пресечению нарушения правил пожарной безопасности в лесах.  
5 435
#лесные пожары
1

Комментарии (5)

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Budda

49 минут назад
Наконец-то наши ученые РНКА с институтом диетологии РАМН разработали препарат стимулирующий естественную потерю веса, без химии и диет.Они просто научились ускорять метаболизм и выводить внутренний и подкожный жир. Аналогичными препаратами пользуются наши космонавты, вот сами почитайте ---- http://gg.gg/orbitas
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Красный перец чили

56 минут назад
Фокс, Он играет только с ГРЕФОМ , да с компаниями которые уже начали потихоньку привоз мусора в Липецкую область.
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Да ,,,

57 минут назад
хм, издержки егэшные
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хм

сегодня, 14:01
"в лесах области продлено ограничение на посещение лесов"..оригинально-с..но слишком мало: лесах-лесов..предлагаю альтернативное название статьи: в лесных лесах области продлено ограничение в лесах на посещение лесов.
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Фокс

сегодня, 13:49
В лес не въехать, к реке не подъехать, к полю подсолнечника тоже- побьют машину. Ну и что делать в выходные при такой прекрасной погоде? Играть с Артамоновым в теннис в Быхановом саду?
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