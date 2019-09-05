В лесах Липецкой области продлено ограничение на посещение лесов

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах Липецкой области и в связи с установлением высокой пожарной опасностью, с 7 сентября по 27 сентября постановлением администрации региона введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в лесные массивы.



Как сообщает областное управление лесного хозяйства, на въездах в леса организованы контрольно-пропускные пункты, организованы рейды по пресечению нарушения правил пожарной безопасности в лесах.

