В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача

Новые отделения позволят мобильно оказывать медицинскую помощь липчанам.

На конец 2019 года запланировано начало работы подстанции «Скорой помощи» и офиса врача общей практики в микрорайоне «Университетский». Медики займут те помещения на Бехтеева,4, где раньше располагался офис «Липецкой ипотечной корпорации». Там будут работать офис врача общей практики от поликлиники №7 и подстанция от областной станции медицины катастроф. Пока идет реконструкция помещений. Введение офиса и подстанции в строй должно помочь более оперативно оказывать медицинскую помощь липчанам.



- Подстанция скорой помощи будет обслуживать жителей микрорайонов «Университетский» и «Елецкий», а также тех, что будут строиться за ними, - рассказал GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - На подстанции скорой помощи будут работать две фельдшерские бригады. Они будут работать как по вызовам, там и оказывать амбулаторную помощь, если бригада не будет на вызове. Отделение врача общей практики предназначено, прежде всего, для оказания неотложной помощи местным жителям, а также — маломобильным липчанам, живущим рядом.



Реконструкция помещений обошлась медикам примерно в 30 млн рублей. Еще 9 млн рублей будет потрачено на оснащение подстанции и офиса врача. Медики и спецтранспорт будут перераспределены из областной станции медицины катастроф. Медики стремятся к тому, чтобы от места дислокации врачей до места вызова было не более 20 минут езды. Для этого и расширяется сеть подстанций скорой помощи. ТО, как она будет расти, зависит от темпов развития города и плотности населения в районах.



Помимо офиса врача в «Университетском» сейчас идет строительство аналогичного отделения оказания медпомощи в поселке Новая Жизнь.