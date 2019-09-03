Общество

29 минут назад

В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача

5 260
#медицина #строительство #скорая помощь
В «Университетском» откроют станцию «Скорой помощи» и офис врача

Новые отделения позволят мобильно оказывать медицинскую помощь липчанам.

На конец 2019 года запланировано начало работы подстанции «Скорой помощи» и офиса врача общей практики в микрорайоне «Университетский». Медики займут те помещения на Бехтеева,4, где раньше располагался офис «Липецкой ипотечной корпорации». Там будут работать офис врача общей практики от поликлиники №7 и подстанция от областной станции медицины катастроф. Пока идет реконструкция помещений. Введение офиса и подстанции в строй должно помочь более оперативно оказывать медицинскую помощь липчанам.

- Подстанция скорой помощи будет обслуживать жителей микрорайонов «Университетский» и «Елецкий», а также тех, что будут строиться за ними, - рассказал GOROD48 начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. - На подстанции скорой помощи будут работать две фельдшерские бригады. Они будут работать как по вызовам, там и оказывать амбулаторную помощь, если бригада не будет на вызове. Отделение врача общей практики предназначено, прежде всего, для оказания неотложной помощи местным жителям, а также — маломобильным липчанам, живущим рядом.

Реконструкция помещений обошлась медикам примерно в 30 млн рублей. Еще 9 млн рублей будет потрачено на оснащение подстанции и офиса врача. Медики и спецтранспорт будут перераспределены из областной станции медицины катастроф. Медики стремятся к тому, чтобы от места дислокации врачей до места вызова было не более 20 минут езды. Для этого и расширяется сеть подстанций скорой помощи. ТО, как она будет расти, зависит от темпов развития города и плотности населения в районах.

Помимо офиса врача в «Университетском» сейчас идет строительство аналогичного отделения оказания медпомощи в поселке Новая Жизнь.
5 260
#медицина #строительство #скорая помощь

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я

48 секунд назад
А что это за врач общей практики? Какая-то новая специализация?
ответить

V. ST. P 13

1 минуту назад
Лучше бы бардель с прост...тутками открыли, а то некуда пойти, потр...хаться!
ответить

нянька

9 минут назад
Кто там будет работать?Какой дурак? работник медицинский в этом офисе .
ответить

Елена

16 минут назад
Никакой офис врача общей практики не заменит полноценную поликлинику. На территории Университетского микрорайона предусмотрено строительство поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и на 200 посещений в смену для детей. Не необходимо строить. А также такая же Поликлиника взрослая и детская предусмотрена на территории Елецкого микрорайона. Все это в соответствии с нормативами градостроительного проектирования, в соответствии с которыми * доступности 1000 метров!
ответить

321

21 минуту назад
Нет слов. Неужели.
ответить

Еще в рубрике

Игорь Артамонов: «Опыт реконструкции «Быханова сада» возможен только в Москве»
#Быханов сад
Игорь Артамонов: «Опыт реконструкции «Быханова сада» возможен только в Москве»

29 минут назад

Общество
Многодетные семьи получат выплаты на строительство жилого дома
#субсидии
5
Многодетные семьи получат выплаты на строительство жилого дома

сегодня, 11:10

Общество
Липчане почтили память жертв Беслана
#трагедия в Беслане
Липчане почтили память жертв Беслана

сегодня, 11:00

Общество
Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки
#авария #ЖКХ
13
Источником утечки воды в районе проспекта Победы оказалась труба старой ливневки

сегодня, 10:08

Общество
Кафе оштрафовали за громкую музыку
#кафе #штраф #музыка
13
Кафе оштрафовали за громкую музыку

сегодня, 10:03

Общество
Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы
#Александр Мочалов #кадры
20
Александра Мочалова официально назначили директором несуществующей школы

сегодня, 09:40

Общество