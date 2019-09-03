Происшествия
сегодня, 08:18
Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу
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Собака провела поисковиков по следам девочки к лесополосе.
Поиски пропавшей вчера в Елецком районе 8-летней Маши Петровой шли всю ночь, сообщили GOROD48 в региональном отделении движения «Поиск пропавших детей». Собака кинологов взяла след девочки у ее дома и довела поисковиков до лесополосы. Девочка может быть в лесу в окрестностях села Паниковец Елецкого района, где она живет вместе с матерью, переехавшей в Липекую область из Белоруссии.
Известно, что мать девочки очень религиозна. Поэтому фотоснимков Маши нет. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья ребенка не состоит.
Напомним, что девочка пропала 2 сентября около шести утра. Тревогу забили учителя девочки, когда та не пришла на торжественную линейку. Учителя пришли к Маше домой и обнаружили там только ее мать. Женщина рассказала, что заметила исчезновение дочери рано утром, когда встала кормить скотину. Отец Маши находится в Москве на заработках, связаться с ним не удалось.
- К поискам ребенка привлечены сотрудники полиции и кинологическая служба, волонтерские организации из Ельца, Липецка, Тербунского района и Воронежской области, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
Известно, что мать девочки очень религиозна. Поэтому фотоснимков Маши нет. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья ребенка не состоит.
Напомним, что девочка пропала 2 сентября около шести утра. Тревогу забили учителя девочки, когда та не пришла на торжественную линейку. Учителя пришли к Маше домой и обнаружили там только ее мать. Женщина рассказала, что заметила исчезновение дочери рано утром, когда встала кормить скотину. Отец Маши находится в Москве на заработках, связаться с ним не удалось.
- К поискам ребенка привлечены сотрудники полиции и кинологическая служба, волонтерские организации из Ельца, Липецка, Тербунского района и Воронежской области, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.
6 1807
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