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Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу

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#пропавшие без вести
Пропавшую 8-летнюю девочку всю ночь искали в лесу

Собака провела поисковиков по следам девочки к лесополосе. 

Поиски пропавшей вчера в Елецком районе 8-летней Маши Петровой шли всю ночь, сообщили GOROD48 в региональном отделении движения «Поиск пропавших детей». Собака кинологов взяла след девочки у ее дома и довела поисковиков до лесополосы. Девочка может быть в лесу в окрестностях села Паниковец Елецкого района, где она живет вместе с матерью, переехавшей в Липекую область из Белоруссии. 

Известно, что мать девочки очень религиозна. Поэтому фотоснимков Маши нет. На учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья ребенка не состоит.

Напомним, что девочка пропала 2 сентября около шести утра. Тревогу забили учителя девочки, когда та не пришла на торжественную линейку. Учителя пришли к Маше домой и обнаружили там только ее мать. Женщина рассказала, что заметила исчезновение дочери рано утром, когда встала кормить скотину. Отец Маши находится в Москве на заработках, связаться с ним не удалось.

- К поискам ребенка привлечены сотрудники полиции и кинологическая служба, волонтерские организации из Ельца, Липецка, Тербунского района и Воронежской области, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области. 
6 1807
#пропавшие без вести

Комментарии (6)

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Я

5 минут назад
Религиозная мать спрятала ребенка в лесу , чтобы не учить?
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мда

11 минут назад
"в полицию обратилась директор школы, .. когда та не пришла на уроки". интересно, они там всегда так делают? ребенок не пришел в школу-ДИРЕКТОР! школы звонит в полицию. тут явно какая-то муть
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НЕ ПАТРИОТ

27 минут назад
Новости плохие... - Если собака потеряла след, то это значит, что кто-то очень сильно наследил, оставил много резких сильных запахов, что вряд ли возможно в лесополосе, или девочка села в транспорт...
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Викторм

32 минуты назад
Очень религиозная семья? Да они конченные! Фотографироваться им нельзя.... И священнику местному мандюлей взвесить за мракобесие...
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48

38 минут назад
мутная истоия, ребенок, который на заре идет гулять в лес? хзхз
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Animal Planet

43 минуты назад
Жесть,религиозные фанатики.В вк кто-то писал что ее отец избил,может она поэтому ушла.
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