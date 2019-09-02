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В Липецкой области за выходные пострадали четверо водителей и один пассажир мототехники

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#ДТП
В Липецкой области за выходные пострадали четверо водителей и один пассажир мототехники

В ДТП за три дня пострадали четверо детей

13 августа, в Грязинском районе, в 7:57, в селе Головщино  произошло столкновение автомобиля «Ауди» под управлением 54-летнего водителя и автомобиля «Форд-Фокус» под управлением 30-летней автоледи. В ДТП пострадали оба водителя, доставлялись в медицинское учреждение. Предварительная вина в совершении ДТП - водителя  «Ауди», который при осуществлении разворота не убедился в безопасности  маневра, создал опасность для других участников дорожного движения чем нарушила п.8.1 ПДД.

В эти же сутки, в Ельце,  в 14:10, на ул. К. Маркса, по предварительным сведениям,  34-летний водитель,  управляя автомобилем «Ниссан Икстрейл» не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 42-летнего водителя, транспортное средство  которого от удара столкнулось автомобилем  «ВАЗ 2115» под управлением  32-летнего водителя. В ДТП пострадали 3-летняя пассажирка автомобиля  «Ниссан Икстрейл», 35-летняя пассажирка данного транспортного средства и водитель автомобиля  «Лада Ларгус». В автомобиле  «Ниссан Икстрейл» детское удерживающее устройство отсутствовало. 

В эти же сутки, в селе Становое, в 18:55, 15-летний водитель мопеда «Альфа», по предварительным сведениям, не учел скорость движения, видимость в направлении движения, в результате чего допустил наезд на препятствие (кустарник). Пострадали сам водитель и  16-летняя пассажирка. С различными травмами они были госпитализированы в  елецкую детскую городскую больницу.

В эти сутки было зарегистрировано еще одно ДТП с участием мототехники. В селе  Доброе, в 21:10, 18-летний водитель мопеда «Велс» не справился с управлением и допустил падение. Доставлялся в медицинское учреждение. 

31 августа, в Липецке, в 20:00, на ул.  Студеновская 16-летний водитель, управляя  мопедом «Рейсер» допустил столкновение с автомобилем «Альфа-Ромео» под управлением 32-летнего водителя. В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель  мопеда.

В эти сутки пострадал еще один водитель мототехники. В Становлянском районе в 13:10, на автодороге «Дон» 34-летний водитель мотоцикла «Ямаха», по предварительным сведениям не   учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением, в результате  чего допустил опрокидывание мотоцикла. Доставлялся в ГУЗ Становлянская РБ.

1 сентября в Липецком районе,  в 01:30, на  автодороге «Хлевное-Липецк» 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150»  допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Шаран» под управлением 33-летнего водителя,  после чего допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадали 8-летняя  и 33-летняя пассажирки автомобиля «Фольксваген Шаран»,  после оказания помощи в медицинском учреждении  отпущены и 44-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта», госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ-21150» скончался на месте ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.
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#ДТП

Комментарии (2)

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Песня

28 минут назад
У автоледи с мобильником и за рулем, на уме, как у Алки со Студгородка, 26- отсос!
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мих

48 минут назад
на 2115 в кол был, на дороге такое вытворял, я еле увернулся от него. В гаи звонил, но не успели его поймать. А жаль, хоть живой бы остался, придурок
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