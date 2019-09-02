В Липецкой области за выходные пострадали четверо водителей и один пассажир мототехники

В ДТП за три дня пострадали четверо детей

13 августа, в Грязинском районе, в 7:57, в селе Головщино произошло столкновение автомобиля «Ауди» под управлением 54-летнего водителя и автомобиля «Форд-Фокус» под управлением 30-летней автоледи. В ДТП пострадали оба водителя, доставлялись в медицинское учреждение. Предварительная вина в совершении ДТП - водителя «Ауди», который при осуществлении разворота не убедился в безопасности маневра, создал опасность для других участников дорожного движения чем нарушила п.8.1 ПДД.



В эти же сутки, в Ельце, в 14:10, на ул. К. Маркса, по предварительным сведениям, 34-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Икстрейл» не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 42-летнего водителя, транспортное средство которого от удара столкнулось автомобилем «ВАЗ 2115» под управлением 32-летнего водителя. В ДТП пострадали 3-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан Икстрейл», 35-летняя пассажирка данного транспортного средства и водитель автомобиля «Лада Ларгус». В автомобиле «Ниссан Икстрейл» детское удерживающее устройство отсутствовало.



В эти же сутки, в селе Становое, в 18:55, 15-летний водитель мопеда «Альфа», по предварительным сведениям, не учел скорость движения, видимость в направлении движения, в результате чего допустил наезд на препятствие (кустарник). Пострадали сам водитель и 16-летняя пассажирка. С различными травмами они были госпитализированы в елецкую детскую городскую больницу.



В эти сутки было зарегистрировано еще одно ДТП с участием мототехники. В селе Доброе, в 21:10, 18-летний водитель мопеда «Велс» не справился с управлением и допустил падение. Доставлялся в медицинское учреждение.



31 августа, в Липецке, в 20:00, на ул. Студеновская 16-летний водитель, управляя мопедом «Рейсер» допустил столкновение с автомобилем «Альфа-Ромео» под управлением 32-летнего водителя. В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда.



В эти сутки пострадал еще один водитель мототехники. В Становлянском районе в 13:10, на автодороге «Дон» 34-летний водитель мотоцикла «Ямаха», по предварительным сведениям не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил опрокидывание мотоцикла. Доставлялся в ГУЗ Становлянская РБ.



1 сентября в Липецком районе, в 01:30, на автодороге «Хлевное-Липецк» 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Шаран» под управлением 33-летнего водителя, после чего допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 28-летнего водителя. В ДТП пострадали 8-летняя и 33-летняя пассажирки автомобиля «Фольксваген Шаран», после оказания помощи в медицинском учреждении отпущены и 44-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта», госпитализирован. Водитель автомобиля «ВАЗ-21150» скончался на месте ДТП, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

