Прокуратура области выправила законодательный вывих депутатов областного Совета

Парламентариям указали на то, что они не в праве выкручивать руки федеральным омбудсменам при согласовании согласования региональных Уполномоченных по правам человека, ребенка, предпринимателей.

Сегодня на сессии областного Совета была поставлена точка в затянувшейся процедуре согласования советника врио губернатора Игоря Артамонова Юрия Божко на должность регионального бизнес-омбудсмена. И ее поставил заместитель прокурора региона Руслан Стрельников, который опротестовал сразу три областных закона: об Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по защите прав предпринимателей. Из актов прокурорского реагирования следовало, что субъект РФ не может регулировать процедуру согласования Уполномоченных с федеральными омбудсменами, а потому эти нормы из областных законов нужно исключить.На прошлой неделе на комитете по законодательству и правовым вопросам облсовета был рассмотрен этот протест облпрокурора, и его члены решили к нему прислушаться.Примечательно, что об этой проблеме в облсовете знали еще в 2016 году. Вопросы процедуры согласования омбудсменов затрагивались в письме Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, отражались в предложениях по совершенствованию федерального законодательства в Докладе о состоянии законодательства за 2015 год. Кроме того, на эту тему было направлено письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и комитет по конституционному законодательству и государственному строительству Верхней палаты Госсобрания в своем ответе подтвердил наличие такой проблемы.Сегодня на сессии депутаты согласились с тем, что в сфере правого регулирования деятельности региональных омбудсменов существует законодательный пробел. Федеральные законы содержат требование того, что при назначении на должность кандидатуры должны согласовываться с соответствующими Уполномоченными федерального уровня. Но порядок такого согласования и сроки его проведения не установлены. Не определены и возможные основания отказа в согласовании кандидатур Уполномоченных.Теперь депутатам предстоит найти выход из сложившейся коллизии.Напомним, что ранее депутаты облсовета пытались дважды утвердить в должности регионального бизнес-омбудсмена Юрия Божко, уволенного Игорем Артамоновым с должности первого вице-губернатора в начале года. Кандидатуру уже советника врио губернатора Юрия Божко отклонил федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов из-за отсутствия у него предпринимательского опыта и опыта в защите прав предпринимателей.