Липецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей

Специально для нашего региона разработают программную систему фиксации нарушения правил дорожного движения.

К концу 2019 года в Липецкой области планируют ввести в строй аппаратно-программный комплекс «Контроль фиксации нарушений правил дорожного движения, обработки административных правонарушений и оплаты штрафов Липецкой области». Систему разработают специально для Липецкой области. Идея об ее внедрении возникла в региональном управлении дорог и транспорта.



- Создание аппаратно-программного комплекса продиктовано исполнением двух основных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом и увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, - рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - При разработке технического задания для создания комплекса была изучена практика всех центральных и южных регионов. Однако, во всех регионах значительно разнятся – как организационно-правовые формы организаций, занимающихся фотовидеофиксацией, так и принципиальный подход к самой структуре построения аппаратно-программного комплекса: аренда, лизинг, приобретение в собственность и т. д. Поэтому техническое задание формировалось на опыте других регионов, но с учетом специфики Липецкой области.



Новая система не заменит привычные для липчан «треноги», а дополнит их. Передвижные комплексы, «треноги», за счет своей мобильности являются действенным и оперативным механизмом обеспечения безопасности дорожного движения. Они выставляются в очагах аварийности, утверждённых УГИБДД, и единственная задача этих комплексов – профилактика ДТП. «Треноги» будут работать в единой системе с новым комплексом.



В состав дорожного «большого брата» входят комплексы фотовидеофиксации, современное серверное оборудование, рассчитанное на дальнейшее увеличение количества комплексов и программное обеспечение по обработке данных. Фиксация, обработка и вынесение постановлений в большей своей части будет идти в автоматическом режиме.



- Уведомление о нарушении водителем правил дорожного движения направляется бумажным письмом через почту, но вариант по переходу на электронные уведомления, в том числе и через систему «Государственные услуги», сейчас прорабатывается, - уточнили в региональном управлении.



Сейчас «Дорожное агентство Липецкой области» уже занимается поиском подрядчиков для создания системы фиксации. Максимальная сумма контракта — 130,3 млн рублей. Торги на понижение запланированы на начало сентября. Подсчитать, во сколько обойдется ежегодное содержание системы невозможно: сумма зависит от объема выявленных нарушений, так как деньги, в основном, будут тратиться на рассылку почтовых уведомлений о штрафах.