Общество

сегодня, 10:09

Липецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей

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#безопасность движения #комплекс #тендер
Липецких автомобилистов будет контролировать «большой брат» за 130 млн рублей

Специально для нашего региона разработают программную систему фиксации нарушения правил дорожного движения.

К концу 2019 года в Липецкой области планируют ввести в строй аппаратно-программный комплекс «Контроль фиксации нарушений правил дорожного движения, обработки административных правонарушений и оплаты штрафов Липецкой области». Систему разработают специально для Липецкой области. Идея об ее внедрении возникла в региональном управлении дорог и транспорта.

- Создание аппаратно-программного комплекса продиктовано исполнением двух основных показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: снижение смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом и увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, - рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - При разработке технического задания для создания комплекса была изучена практика всех центральных и южных регионов. Однако, во всех регионах значительно разнятся – как организационно-правовые формы организаций, занимающихся фотовидеофиксацией, так и принципиальный подход к самой структуре построения аппаратно-программного комплекса: аренда, лизинг, приобретение в собственность и т. д. Поэтому техническое задание формировалось на опыте других регионов, но с учетом специфики Липецкой области.

Новая система не заменит привычные для липчан «треноги», а дополнит их. Передвижные комплексы, «треноги», за счет своей мобильности являются действенным и оперативным механизмом обеспечения безопасности дорожного движения. Они выставляются в очагах аварийности, утверждённых УГИБДД, и единственная задача этих комплексов – профилактика ДТП. «Треноги» будут работать в единой системе с новым комплексом.

В состав дорожного «большого брата» входят комплексы фотовидеофиксации, современное серверное оборудование, рассчитанное на дальнейшее увеличение количества комплексов и программное обеспечение по обработке данных. Фиксация, обработка и вынесение постановлений в большей своей части будет идти в автоматическом режиме.

- Уведомление о нарушении водителем правил дорожного движения направляется бумажным письмом через почту, но вариант по переходу на электронные уведомления, в том числе и через систему «Государственные услуги», сейчас прорабатывается, - уточнили в региональном управлении.

Сейчас «Дорожное агентство Липецкой области» уже занимается поиском подрядчиков для создания системы фиксации. Максимальная сумма контракта — 130,3 млн рублей. Торги на понижение запланированы на начало сентября. Подсчитать, во сколько обойдется ежегодное содержание системы невозможно: сумма зависит от объема выявленных нарушений, так как деньги, в основном, будут тратиться на рассылку почтовых уведомлений о штрафах.
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#безопасность движения #комплекс #тендер

Комментарии (17)

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Что бы

4 минуты назад
снизить аварийность на дорогах ,достаточно не выдавать права дуракам и прочим неадекватным !
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Для некоторых, тошнотик...

6 минут назад
зрк, есть маленький нюанс, в городской черте, данный знак не обязателен, это распространяется на участки дороги вне населённого пункта... Хотя и на трассе му...ки прячутся без предупреждения
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лещ

6 минут назад
Уже во многих городах давно Автодория, контроль перекрёстков и контроль пешеходных переходов. Но нет никаких треног. Вот и до нас добралось.
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Достали!!!

9 минут назад
Как же запарили уже эти уроды! Никто не заботится о состоянии дорог, разметке, освещении, инфраструктуре. Задача одна - драть с водителей деньги! Нет другой задачи у этого государства.
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Достали!!!

9 минут назад
Как же запарили уже эти уроды! Никто не заботится о состоянии дорог, разметке, освещении, инфраструктуре. Задача одна - драть с водителей деньги! Нет другой задачи у этого государства.
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Не нарушай.

15 минут назад
С треногами стоят питарасы и питараски, ПДД нарушают только те кого ты упомянул! Это настоящие прожжённые п-сы. Сами гробятся. И людей гробят. Тухлодырые)))
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зрк

18 минут назад
По ихнему же закону перед каждой треногой должен стоять соответствующий знак фиксации.Но его нигде нет его не выставляют.Спросим а как же законы.А законы нужны для простого люду чтобы с вас последние трусы снять
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С треногами стоят питарасы и питараски

20 минут назад
Все считают автомобилистов стоящих с треногами по кустам конченными вафлями и за 100р. они в зад дадут. Ска их таких набирали полицаев в годы ВОВ. Черти они ипанные за рубь и мать продадут
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Супер механизм

42 минуты назад
Стричь купюры с дураков))) отличный)
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Дуракам дороги не нужны...

44 минуты назад
Город говорит, потому что это адская спесь дурак и дорога. Себя угробит и людей. А. Ушла ездить не по правилам-Всю зарплату отдашь чинушам. И радуйся что в тюрьму не посадят. А в Европе б поллипецка уже пересажали)))
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