«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками

Автомобиль ехал в сторону Сокола. Момент аварии попал на запись камеры "Ростелекома".

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в 09:25 у остановки «Педагогический университет» по направлению в сторону Сокола произошло ДТП с участием трёх автомобилей и двух автобусов.



У «ВАЗ-2108» на спуске отказали тормоза. Чтобы не допустить серьезного столкновения, водитель «восьмерки» поехал между двумя автобусами «Мерседес», №№ 315 и 302 и «Дэу Нексия», остановившимися на светофоре.



По ходу движения «восьмерка» сбила себе зеркала, «Нексии» - зеркало, процарапала автобусы и зацепила «Дэу Матиз». «ВАЗ» становился на тротуаре перед остановкой, на которой в этот момент никого не было.



Транспортные средства отделались незначительными повреждениями. Жертв нет.











