Происшествия

39 минут назад

«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками

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#авария #ДТП
«Восьмерка» с отказавшими тормозами столкнулась с автобусами и иномарками

Автомобиль ехал в сторону Сокола. Момент аварии попал на запись камеры "Ростелекома".

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Сегодня в 09:25 у остановки «Педагогический университет» по направлению в сторону Сокола произошло ДТП с участием трёх автомобилей и двух автобусов.

У «ВАЗ-2108» на спуске отказали тормоза. Чтобы не допустить серьезного столкновения, водитель «восьмерки» поехал между двумя автобусами «Мерседес», №№ 315 и 302 и «Дэу Нексия», остановившимися на светофоре.

По ходу движения «восьмерка» сбила себе зеркала, «Нексии» - зеркало, процарапала автобусы и зацепила «Дэу Матиз». «ВАЗ» становился на тротуаре перед остановкой, на которой в этот момент никого не было.

Транспортные средства отделались незначительными повреждениями. Жертв нет.





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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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вася

9 минут назад
наши новые инопомойки и с исправными тормозами в автобусные остановки влетают
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вася

14 минут назад
а мою инотазодрочерскую сраку отыметь в этой остановке
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вася

23 минуты назад
Под пресс отдать вазохлам!!!
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вопрос

24 минуты назад
матиз и нексия разве иномарки???
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на фото

26 минут назад
Алексей, все повреждения на иносраном говне, а на восмерке все цело!
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Алексей

30 минут назад
Вот выезжают на таком говне, а другим теперь мучайся. 100% без страховки, 100% без документов, 100% цыганье или ара.
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