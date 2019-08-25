В Липецке ночью автомобиль совершил сальто

Авария произошла на улице Кривенкова

Сегодня в начале четвертого утра на улице Кривенкова в Липецке перевернулся автомобиль.



По словам очевидца, автомобиль, видимо наскочив на бордюр, сначала упал на крышу а затем снова на колеса.



Водитель автомобиль живой, но получил травмы.

