Происшествия
48 минут назад
В Липецке ночью автомобиль совершил сальто
Авария произошла на улице Кривенкова
Сегодня в начале четвертого утра на улице Кривенкова в Липецке перевернулся автомобиль.
По словам очевидца, автомобиль, видимо наскочив на бордюр, сначала упал на крышу а затем снова на колеса.
Водитель автомобиль живой, но получил травмы.
По словам очевидца, автомобиль, видимо наскочив на бордюр, сначала упал на крышу а затем снова на колеса.
Водитель автомобиль живой, но получил травмы.
мусор
Вася
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