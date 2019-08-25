Происшествия

48 минут назад

В Липецке ночью автомобиль совершил сальто

6 774
#дтп
В Липецке ночью автомобиль совершил сальто

Авария произошла на улице Кривенкова

Сегодня в начале четвертого утра на улице Кривенкова в Липецке перевернулся автомобиль.

По словам очевидца, автомобиль, видимо наскочив на бордюр, сначала упал на крышу а затем снова на колеса.

Водитель автомобиль живой, но получил травмы.
6 774
#дтп

Комментарии (6)

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мусор

6 минут назад
Мы на Тверской доблестно исполняем долг и клятву верности.
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Вася

16 минут назад
Город неадекватных людей.Что не выходные,то вечно одно и тоже.
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Пенсионер

30 минут назад
За то ДПС как всегда спят по ночам. В последние ночное время вообще не возможно стало, визг тормозов, музыка из машин хотя и ночное время, гонки по городу с рёвом ( слышно наверное по всему ночному городу). Почему нет не одного задержание в ночное время за такую езду?
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гость 1

36 минут назад
Лена, на тебя)
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1

37 минут назад
Это те же лошары которые как хотят так и ездят
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Лена

38 минут назад
видимо мастурбировал во время движения.
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