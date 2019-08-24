В мире

32 минуты назад

Зафиксирован первый случай смерти от вейпа

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Зафиксирован первый случай смерти от вейпа

Это произошло в США

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент общественного здравоохранения штата.

Как отмечается, человек был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием после курения электронной сигареты. В общей сложности специалисты центра расследуют 193 случая легочных и респираторных заболеваний, которые были зафиксированы в стране с 28 июля. По предварительным данным, заболевания вызваны использованием электронных сигарет.

В департаменте также отметили, что за последнюю неделю в Иллинойсе госпитализировали 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет из-за проблем с дыханием впоследствии курения вейпа. Как отмечается, это число таких случаев увеличилось вдвое по сравнению с предыдущими данными.
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