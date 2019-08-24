Липчанка пострадала в тройном столкновении автомобилей на трассе «Каспий»

В легковушку липчан врезался тягач.

В Михайловском районе Рязанской области на 211-м километре трассы «Каспий» столкнулись седельный тягач «DAF» и автомобиль «Toyota RAV4» под управлением 62-летнего жителя Липецкой области. После этого столкновения «Toyota» отбросило в «Chevrolet Lacetti» 31-летнего жителя Москвы, «Chevrolet» загорелся.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, в аварии пострадали 60-летняя пассажирка автомобиля «Toyota» и водитель «Chevrolet».





