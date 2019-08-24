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Липчанка пострадала в тройном столкновении автомобилей на трассе «Каспий»

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#Авария #ДТП
Липчанка пострадала в тройном столкновении автомобилей на трассе «Каспий»

В легковушку липчан врезался тягач.

В Михайловском районе Рязанской области на 211-м километре трассы «Каспий» столкнулись седельный тягач  «DAF» и автомобиль «Toyota RAV4» под управлением 62-летнего жителя Липецкой области. После этого столкновения «Toyota» отбросило в «Chevrolet Lacetti» 31-летнего жителя Москвы, «Chevrolet» загорелся. 

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, в аварии пострадали 60-летняя пассажирка автомобиля «Toyota» и водитель «Chevrolet».


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#Авария #ДТП

Комментарии (1)

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У нас порядок будет везде

1 минуту назад
ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ .. Опрос проведенный на днях инициативными общественными не зависимыми экспертами , кого хотели видеть Липчане губернатором Липецкой Области показал : 68% - за Токарева ; 21% - за Артамонова , и остальные проценты высказались в пользу назначенных режимом спойлеров , которые готовы передать свои голоса Врио. Так что народ наконец то прозрел Липецкий.
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