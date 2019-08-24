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44 минуты назад
20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске
Пассажирский автобус врезался в опору трубопровода
25 человек пострадали при ДТП с маршрутным автобусом в Ижевске - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
"По уточненной информации, обратились в больницы 25 человек, из них госпитализированы шесть человек", - говорится в сообщении ведомства.
По информации регионального управления ГИБДД, пассажирский автобус под управлением водителя столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находились около 35 человек. За медицинской помощью обратились 24 человека, среди них ребенок, которому госпитализация не понадобилась.
"По уточненной информации, обратились в больницы 25 человек, из них госпитализированы шесть человек", - говорится в сообщении ведомства.
По информации регионального управления ГИБДД, пассажирский автобус под управлением водителя столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находились около 35 человек. За медицинской помощью обратились 24 человека, среди них ребенок, которому госпитализация не понадобилась.