В России

44 минуты назад

20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске

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20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Ижевске

Пассажирский автобус врезался в опору трубопровода

25 человек пострадали при ДТП с маршрутным автобусом в Ижевске - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"По уточненной информации, обратились в больницы 25 человек, из них госпитализированы шесть человек", - говорится в сообщении ведомства.

По информации регионального управления ГИБДД, пассажирский автобус под управлением водителя столкнулся с конструкцией опоры технологических коммуникаций. В момент аварии в автобусе находились около 35 человек. За медицинской помощью обратились 24 человека, среди них ребенок, которому госпитализация не понадобилась.
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