В России
сегодня, 18:12
В Сочи пассажирский самолет совершил экстренную посадку
Самолет благополучно приземлился
Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Тель-Авива, смог совершить аварийную посадку в аэропорту Сочи только со второй попытки, сообщает ТАСС источник в экстренных службах.
"По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров. Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Самолет благополучно приземлился со второго раза, все в порядке", - сказал собеседник агентства.
Аэропорт работает в штатном режиме.
"По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров. Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Самолет благополучно приземлился со второго раза, все в порядке", - сказал собеседник агентства.
Аэропорт работает в штатном режиме.