В России

сегодня, 18:12

В Сочи пассажирский самолет совершил экстренную посадку

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В Сочи пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Самолет благополучно приземлился

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Тель-Авива, смог совершить аварийную посадку в аэропорту Сочи только со второй попытки, сообщает ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров. Оперативные службы международного аэропорта Сочи были приведены в полную готовность. Самолет благополучно приземлился со второго раза, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Аэропорт работает в штатном режиме.
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