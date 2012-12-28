В Измалковском районе женщина перевела на «безопасный счёт» более 630 000 рублей

А 58-летнего грязинца обманули на 64 000 рублей при покупке автомобильного двигателя.

За прошедшие три дня в полицию c заявлениями о мошенничествах обратились 8 человек. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, женщине из Измалковского района позвонил «сотрудник ФСБ» и сообщил об угрозе списания денег. Потерпевшая поверила и перевела на «безопасный счёт» более 630 000 рублей.

58-летний грязинец хотел купить автомобильный двигатель, перевёл 64 000 рублей продавцу, но товар так и не получил.

42-летний грязинец хотел заработать на бирже: неделю он работал с ценными бумагами и ожидал вывода денег, но так и не смог этого сделать. Всего потерпевший перевёл мошенникам около 70 000 рублей.