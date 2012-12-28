За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,7 тысячи человек, 20 — гриппом и 107 — коронавирусом
Происшествия
48
15 минут назад
В Измалковском районе женщина перевела на «безопасный счёт» более 630 000 рублей
А 58-летнего грязинца обманули на 64 000 рублей при покупке автомобильного двигателя.
58-летний грязинец хотел купить автомобильный двигатель, перевёл 64 000 рублей продавцу, но товар так и не получил.42-летний грязинец хотел заработать на бирже: неделю он работал с ценными бумагами и ожидал вывода денег, но так и не смог этого сделать. Всего потерпевший перевёл мошенникам около 70 000 рублей.
0
0
0
0
1
Комментарии