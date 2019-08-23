Липецкие футболисты сыграют против клубов Премьер-Лиги (ФОТО, ВИДЕО)

В 1/32 финала Кубка России наши парни были на виду, как никогда.

Липецкий «Металлург» не добрался до матчей 1/32 финала Кубка России, но воспитанники и бывшие игроки команды были на виду на этой стадии турнира, с которой, напомним, в борьбу вступают клубы ФНЛ.

Кобзев и Яковлев принесли победу «КамАЗу»

«КамАЗа из Набережных Челнов на своем поле победил нижнекамский «Нефтехимик» - 2:0 во многом благодаря липчанам Александру Кобзеву и Михаилу Яковлеву.

Кобзев стеной стоял на последнем рубеже команды, неоднократно выручив своих партнеров. С большим трудом хозяева открыли счет на 50-й минуте, когда Александр Гаглоев реализовал пенальти. Скользкий счет держался вплоть до компенсированного времени, а затем выпушенный тренерами на заключительные 15 минут 20-летний липецкий форвард Михаил Яковлев выскочил один на один с чужим голкипером и забил второй мяч своей команды.





Победители из Набережных Челнов.

К слову, почетным гостем встречи стал эк-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, когда-то выступавший за «КамАЗ» и не скрывавший, что будет болеть за свой бывший клуб.

Добавим, что Кобзев, в сезоне 2015/16 в составе «Металлурга» признававшийся лучшим игроком группы «Центр» (что редкость для вратаря), в 2018 году играл в финале Кубка России за курский «Авангард», уступивший «Тосно» из Ленинградской области – 1:2.

Сейчас в «КамАЗе» работает еще один отлично знакомый липецким болельщикам человек – врач команды Валерий Ткаченко, покинувший «Металлург» летом.Теперь Кобзев, Яковлев и Ткаченко теперь ждут результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка, в которой им простоит сыграть с командой Премьер-Лиги.

Липецкая дуэль в Тольятти

Еще один матч на берегах Волги липецкие любители «спорта №1» ждали с особым интересом: в Тольятти встречались местный «Акрон» и саранская «Мордовия».

Счет открыл форвард хозяев, ранее выступавший за «Металлург» Андрей Титов. В атаке «Акрона» действовал и лучший бомбардир «сталеваров» прошлого сезона Николай Иванников, но отметился он лишь желтой карточкой и был заменен на 74-й минуте.

«Акрону» не хватило всего нескольких секунд, чтобы удержать победный счет: саранская команда ушла от поражения. В дополнительное время «Мордовия» бросила в бой воспитанника СДЮШОР «Металлург» Дениса Пояркова, который внес свою лепту – в частности тем, что реализовал один из послематчевых пенальти. «Мордовия» победила в серии 11-метровых – 5:3 и прошла дальше.

Трое липчан в Курске теперь без тренера

Курский «Авангард» уступил в гостях «Химкам» - 1:4, хет-трик у хозяев сделал Владимир Дядюн.

Елецкий защитник Кирилл Гоцук и липецкий форвард Артем Федчук отыграли за курян все 90 минут, а вышедший в стартовом составе нападающий Максим Григорьев был заменен на 53-й минуте.

После поражения был отправлен в отставку главный тренер курян Мурат Искаков.





Молтенинов на спас «Салют»

Воронежский «Факел» со счетом – 3:1 обыграл в гостях белгородский «Салют», ранее выбивший «Металлург» из Кубка.

Гол престижа у хозяев забил бывший «сталевар» Илья Молтенинов, причем он открыл счет на 12-й минуте, реализовав пенальти. Напомним, что Молтенинов «похоронил» липчан, сделав дубль в матче 1/128 финала и принеся победу своей команде – 3:2.

Остальные результаты матчей 1/64 финала:

ФК «Чита» - «Луч» (Владивосток) - 0:1

«Алания» (Владикавказ) – «Ротор» (Волгоград) - 2:1

«Арарат» (Москва) - ФК «Нижний Новгород» - 0:3

«Велес» (Москва) – «Торпедо» (Москва) - 3:3, пен.5:6.

«Черноморец» (Новороссийск) – ФК «Армавир» - 3:0

«Интер» (Черкесск) – «Чайка» (Песченнокопское)- 2:5

«Ленинградец» - «Балтика» (Калининград) - 1:2 (0:1)

ФК «Рязань» - «Чертаново» (Москва) - 1:4

«Шинник» (Ярославль) – «Текстильщик» (Иваново) - 1:0

3 сентября сыграют ФК «Тюмень» - «Енисей» (Красноярск), «Иртыш» (Омск) – «Томь» (Томск) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск) - СКА (Хабаровск).