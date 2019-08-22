Общество
32 минуты назад
Липецкая вечЁрка: снос коттеджа, баррикада дома и массовая авария
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в четверг, 22 августа.
Активнее всего липчане обсуждали новость о непростой ситуации многодетной семьи. По решению суда их дом подлежит сносу. Семью, конечно, такие санкции не устраивают. Но как они нажили себе такие сложности? Подробности в нашей статье.
Пока один дом готовят у сносу - другой баррикадируют. Сегодня было неспокойно в посёлке Матырский. Ранее живущая там семья взяла в долг 300 000 рублей под залог коттеджа. Кредит, вроде бы, и отдали. Но теперь придётся отдать и дом. К коттеджу сегодня прибыли приставы. Хозяин дома забаррикадировал здание и грозился устроить взрыв.
Тем временем на улице Тельмана произошло ДТП. Повреждены автомобили «Фольксваген», «Киа», «Мазда», «Лада Калина» и «ВАЗ-2115» виновника ДТП. Мужчина не справился с управлением управлением. Водитель «ВАЗа» сообщил сотрудникам ГИБДД, что сел за руль пьяным.
Кстати, сегодня вечером на Соборной площади большой бесплатный концерт. Шоу с участием группы «Пицца» и Ларисы Долиной - часть «Дней Москвы» в Липецке. Организаторы ждут 10 000 зрителей.
Пока один дом готовят у сносу - другой баррикадируют. Сегодня было неспокойно в посёлке Матырский. Ранее живущая там семья взяла в долг 300 000 рублей под залог коттеджа. Кредит, вроде бы, и отдали. Но теперь придётся отдать и дом. К коттеджу сегодня прибыли приставы. Хозяин дома забаррикадировал здание и грозился устроить взрыв.
Тем временем на улице Тельмана произошло ДТП. Повреждены автомобили «Фольксваген», «Киа», «Мазда», «Лада Калина» и «ВАЗ-2115» виновника ДТП. Мужчина не справился с управлением управлением. Водитель «ВАЗа» сообщил сотрудникам ГИБДД, что сел за руль пьяным.
Кстати, сегодня вечером на Соборной площади большой бесплатный концерт. Шоу с участием группы «Пицца» и Ларисы Долиной - часть «Дней Москвы» в Липецке. Организаторы ждут 10 000 зрителей.
362