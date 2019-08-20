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Липецкая вечЁрка: жестокие игры, трудности коммуникации и гибель малыша
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей во вторник, 20 августа.
Полиция ищет участников жестокой детской драки. Вчера вечером у дома №5 по улице Ибарурри в Липецке подрались пятеро подростков, видеозапись драки выложена в паблике "ЛТЗ & Липецк". На кадрах видно, что юноша в спортивном костюме повалил мальчика в джинсах и начал его бить. Сейчас полиция занимается розыском участников и свидетелей конфликта.
3-летний малыш перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля. «Проезжая часть улицы Советской в селе Паршиновка тихая. Редкий автомобиль проедет. А если и появится, то едет не быстро: местные жители знают - здесь играют дети. Вчера днем родители 3-летнего мальчика стояли у своего дома. Радостный малыш бегал рядом. Вдруг он помахал матери рукой и со словами «пока-пока» побежал в сторону дороги…».
Во второй половине дня в региональной администрации состоялось совещание. У чиновников явные трудности в коммуникации. Глава региона в пух и прах разбил доклад чиновников о создании в реальном секторе экономики высокопроизводительных рабочих мест. Подробнее в материале «Игорь Артамонов: «Ваш доклад - ни о чем. Вы меня, очевидно, не слышите»
Дорожки обещали пустить транспорт по проспекту Победу к осени. Откроют ли автомобильное движение по проспекту Победы к 1 сентября? «За ответом на этот вопрос мы отправились к штабу подрядчика на автовокзал. Домик куратора ремонта проспекта от ООО «Руслан-1» закрыт на ключ. Но физическое отсутствие на объекте Егора Сизинцева компенсировалось бьющей ключом работой. Экскаваторы продолжали что-то копать, рабочие устанавливали бордюрный камень, трактористы под зажигательную турецкую музыку закладывали лихие виражи с полными ковшами грузов…».
3-летний малыш перебегал дорогу и погиб под колесами автомобиля. «Проезжая часть улицы Советской в селе Паршиновка тихая. Редкий автомобиль проедет. А если и появится, то едет не быстро: местные жители знают - здесь играют дети. Вчера днем родители 3-летнего мальчика стояли у своего дома. Радостный малыш бегал рядом. Вдруг он помахал матери рукой и со словами «пока-пока» побежал в сторону дороги…».
Во второй половине дня в региональной администрации состоялось совещание. У чиновников явные трудности в коммуникации. Глава региона в пух и прах разбил доклад чиновников о создании в реальном секторе экономики высокопроизводительных рабочих мест. Подробнее в материале «Игорь Артамонов: «Ваш доклад - ни о чем. Вы меня, очевидно, не слышите»
Дорожки обещали пустить транспорт по проспекту Победу к осени. Откроют ли автомобильное движение по проспекту Победы к 1 сентября? «За ответом на этот вопрос мы отправились к штабу подрядчика на автовокзал. Домик куратора ремонта проспекта от ООО «Руслан-1» закрыт на ключ. Но физическое отсутствие на объекте Егора Сизинцева компенсировалось бьющей ключом работой. Экскаваторы продолжали что-то копать, рабочие устанавливали бордюрный камень, трактористы под зажигательную турецкую музыку закладывали лихие виражи с полными ковшами грузов…».
616
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