Полиция ищет участников жестокой детской драки

Подростки подрались в поселке Тракторостроителей.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция занимается розыском участников и свидетелей конфликта.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция занимается розыском участников и свидетелей конфликта.

Вчера вечером у дома №5 по улице Ибарурри в Липецке подрались пятеро подростков, видеозапись драки выложена в паблике "ЛТЗ & Липецк". На кадрах видно, что юноша в спортивном костюме повалил мальчика в джинсах и начал его бить. Разбушевавшегося юношу пытались оттащить от лежащего на асфальте подростка. Это удалось сделать только броском через бедро. Свидетели потасовки обратились в полицию.