Происшествия

56 минут назад

Полиция ищет участников жестокой детской драки

13 2925
#драка #дети
2
Полиция ищет участников жестокой детской драки

Подростки подрались в поселке Тракторостроителей.

Вчера вечером у дома №5 по улице Ибарурри в Липецке подрались пятеро подростков, видеозапись драки выложена в паблике "ЛТЗ & Липецк". На кадрах видно, что юноша в спортивном костюме повалил мальчика в джинсах и начал его бить. Разбушевавшегося юношу пытались оттащить от лежащего на асфальте подростка. Это удалось сделать только броском через бедро. Свидетели потасовки обратились в полицию.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, полиция занимается розыском участников и свидетелей конфликта.



13 2925
#драка #дети
2

Комментарии (13)

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Человек

3 минуты назад
Подростки постоянно собираются у дома по ул. Космонавтов 92, где был Сбербанк, курят свободно травку, нюхают всякую хрень начиная с 16.30 и к 19.00 уже невменяемые совукупляются прямо на птиточном покрытии под окнами дома. Полицию вызывали, но они едут очень долго. Пока хотя бы один из подростков подохнет наверное никому до этого не будет дела.
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Егор

4 минуты назад
Есть люди Советские, с диалектическим мышлением , которые понимают , что и тогда было не все плохо, и сейчас не все минус. А есть совкодрО.черы, а-ля мэри пейсон на зряплате у конформистов( это чтобы не матом) зюгано-токаревцев. Людишки бестолковые, но с амбициями. Вроде и безвредные с виду, но оооооочень даже нехило они дискредитируют оппозицию, хотя... какая там оппозиция?! Его величества! Так что-работайте, « братья»!
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гостья

14 минут назад
такое ощущение, что у всех взрослых с памятью плохо. Сами что-ли не дрались? Конечно я против всех драк.
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гость2

14 минут назад
Дааа, в наши времена при царе Николае II такой фигни не было. Дети постились и молились, им было не до драк.
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Гостю

18 минут назад
Заткнись со своей пропагандой уже
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гость

26 минут назад
хорошо было при СССР , преступности ведь вообще не было , Хрущёв её победил !
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фёдор сумкин

26 минут назад
когда я был школотой, в 90е годы ,такое мочилово было чуть ли ни каждый день на заднем дворе нашей школы , и считалось обычным делом. Мало того, даже ставки на "бойцов" делали %)
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гость

27 минут назад
31 августа 1978 года члены «Тяп-Ляп» устроили массовый пробег в район, контролируемой ОПГ «Ново-Татарская Слобода», с которой у «тяпляповских» были враждебные отношения. Приблизительно в 20:30 со стороны Речного вокзала группа подростков численностью около 50 человек, вооружённая обрезами, пистолетами-пулемётами MP 38/40 и металлическими прутьями, начала избивать и стрелять во всё живое. Толпа прокатилась по всему району. Действовали бандиты слаженно — разделившись на небольшие группы, они растеклись по переулкам, оставляя за собой искалеченных людей, выбитые стёкла и подожжённые машины.
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хххххххх

34 минуты назад
водителю газельки надо было вьехать в толпу агрессивных деток
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Перри Мейсон

36 минут назад
Свободно, демократично и либерально...
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