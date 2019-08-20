Оперативники УФСБ задержали на дороге под Липецком наркодилера из Средней Азии

В его машине нашли героин.

Сотрудниками УФСБ России по Липецкой области по подозрению наркоторговле в задержан гражданин одной из стран Средней Азии.

11 августа оперативники ФСБ остановили автомобиль наркодилера на девятом километре дороги «Липецк-Данков». В машине нашли 60 полимерных пакетов с героином, его общая масса составила более 100 граммов, что является крупным размером наркотика.

Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление канала поставки наркотиков на территорию РФ, а также организаторов и активных участников ОПГ.

Задержанный заключен под стражу.





