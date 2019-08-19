Общество

24 минуты назад

Каждую неделю клещи в Липецкой области кусают около 100 человек

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#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
Каждую неделю клещи в Липецкой области кусают около 100 человек

Болезнь Лайма зафиксирована уже у 14-ти пострадавших.

Очередные 97 пациентов, в том числе 22 ребенка, обратились к липецким медикам на прошлой неделе с жалобами на укусы клещей, сообщили в областном управлении Роспотреннадзора.

Это говорит о том, что рост пострадавших находится на прежнем уровне, и Липецкая область может обновить исторический максимум по укусам опасных насекомых, установленный в прошлом году, когда жертвами клещей стали более 6 тысяч жителей и гостей региона.

На сегодняшний день в регионе зафиксированы 14 случаев клещевого боррелиоза (болезни Лаймса) – заразы, которая может на всю жизнь оставить человека инвалидом. А вот клещевым энцефалитом пока не разразился никто.

Впрочем, это не повод расслабляться. Для исследований были доставлены три четверти клещей. Из них 22% инфицированы возбудителями клещевых инфекций: 16,2% - боррелиоза, 5,1% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,7% – моноцитарного эрлихиоза человека.

В 80% случаев присасывание клещей произошло на территориях домовладений и приусадебных участков, в 14,7 % случаев – в природных условиях, только в 1,3% случаев - парков, в 1,5% - кладбищ.

Фото vse-sekrety.com


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#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий

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