Клещи продолжают есть липчан поедом

Несколько десятков человек пострадали на этой неделе.

Еще 85 человек стали жертвами клещей в Липецкой области на уходящей неделе, сообщили в управлении территориальном Роспотребнадзора. Среди пострадавших 16 детей.

Общее количество жертв укусов перевалило за 3 тысячи человек – есть все шансы, что клещи побьют «рекорд» по количеству жертв, который был установлен ими в прошлом сезоне, когда от переносчиков опасных заболеваний пострадали более 6 тысяч человек.

В Липецкой области уже зарегистрированы 10 случаев заражения клещевым боррелиозом, а также один завозной случай клещевого энцефалита. Инфицированный человек прибыл в наш регион из Алтайского края.

Впрочем, и коренным жителям Липецкой области не стоит расслабляться: покусы клещами были зафиксированы во всех административных территориях. К тому же каждый пятый липецкий клещ является переносчиком того или иного опасного заболевания - 21,3% исследованных насекомых признаны переносчиками заразы, которая может приковать человека к инвалидной коляске, а то и вызывать летальный исход.

Липчанам и гостям региона, пострадавшим от укусов, советуют сдавать насекомых для исследований в одну их трех городских лабораторий (на улицах Марии Расковой, Гагарина, Космонавтов). Если выяснится, что клещ переносил паразитов той или иной инфекции, то лечение будет более эффективным. Правда, анализ платный и стоит около 600 рублей.