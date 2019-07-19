Общество

36 минут назад

Клещи продолжают есть липчан поедом

6 511
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий
Клещи продолжают есть липчан поедом

Несколько десятков человек пострадали на этой неделе.

Еще 85 человек стали жертвами клещей в Липецкой области на уходящей неделе, сообщили в управлении территориальном Роспотребнадзора. Среди пострадавших 16 детей.

Общее количество жертв укусов перевалило за 3 тысячи человек – есть все шансы, что клещи побьют «рекорд» по количеству жертв, который был установлен ими в прошлом сезоне, когда от переносчиков опасных заболеваний пострадали более 6 тысяч человек.

В Липецкой области уже зарегистрированы 10 случаев заражения клещевым боррелиозом, а также один завозной случай клещевого энцефалита. Инфицированный человек прибыл в наш регион из Алтайского края.

Впрочем, и коренным жителям Липецкой области не стоит расслабляться: покусы клещами были зафиксированы во всех административных территориях. К тому же каждый пятый липецкий клещ является переносчиком того или иного опасного заболевания - 21,3% исследованных насекомых признаны переносчиками заразы, которая может приковать человека к инвалидной коляске, а то и вызывать летальный исход.

Липчанам и гостям региона, пострадавшим от укусов, советуют сдавать насекомых для исследований в одну их трех городских лабораторий (на улицах Марии Расковой, Гагарина, Космонавтов). Если выяснится, что клещ переносил паразитов той или иной инфекции, то лечение будет более эффективным. Правда, анализ платный и стоит около 600 рублей.

6 511
#Клещи #боррелиоз #болезнь Лайма #обработка территорий

Комментарии (6)

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народ

4 минуты назад
клещи в лесу, клещи в кремле, клещи на соборной
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-

4 минуты назад
Ну и заголовок. Набухались уже?
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Оля

6 минут назад
Почему,например в Астрахани бесплатный анализ, а в Липецке если денег нет, то подыхай.
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Путин

13 минут назад
В России много народа, столько не прокормить, умирайте интенсивнее !.
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Путин

14 минут назад
Меньше народа- больше кислорода , Чтобы вас больше умерло , мне будет лучше !.
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Гы

14 минут назад
Я думал, за сданных клещей нам будут платить, а тут наоборот. Так они заработать хотят, или клещей извести?
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