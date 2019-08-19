Долгоруковский полицейский пытался сработать по сценарию дела Галунова

Также полицейский, ловя на "подсадную утку" нечестного продавца, присвоил деньги

Как сообщает прокуратура Липецкой области, Тербунским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению участкового уполномоченного Долгоруковского отдела полиции в совершении ряда должностных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.1 ст. 286, ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 228 УК РФ. При этом, уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч.3 ст. 159 УК РФ, было возбуждено в отношении полицейского следователем СУ СК России по материалу прокурорской проверки, направленному в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ.



В судебном заседании установлено, что будучи назначенным на должность участкового уполномоченного полиции, являясь должностным лицом, выполняющим функции представителя власти, подсудимый с целью выявления административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, попросил 17-летнего подростка, знакомого ему по роду служебной деятельности, приобрести пиво в кафе-закусочной «Хмель», расположенной в селе Долгоруково, для чего передал ему денежные средства в размере 5000 руб. одной купюрой.



По его просьбе несовершеннолетний пришел в указанное кафе, где приобрел бутылку разливного пива, объемом 1,5 литра, другие товары, за что расплатился выданной ему купюрой, достоинством 5000 рублей, забрав сдачу, которую передал участковому на улице.



Сразу после этого, полицейский вместе с несовершеннолетним вошел в помещение кафе, где стал составлять материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ, в отношении продавца-кассира, которая реализовала алкогольную продукцию. В ходе составления материалов, действуя из корыстных побуждений, сотрудник полиции без процессуального оформления изъял из кассы кафе купюру, на которую было куплено пиво, при этом пообещал продавцу позже вернуть ей сдачу с покупки в размере 4700 рублей.



Однако, похищенные из кассы кафе «Хмель» денежные средства в размере 5000 рублей полицейский обратил в свою пользу, распорядился ими по своему усмотрению, чем причинил материальный ущерб индивидуальному предпринимателю.



Он же, стремясь искусственно увеличить служебные показатели по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и повысить свой авторитет в глазах руководства органа внутренних дел, спровоцировал заведомо непричастного жителя деревни Долгоруковского района на совершение им преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, с целью последующего незаконного привлечения его к уголовной ответственности.



В судебном заседании сотрудник свою вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал.



Однако суд отверг доводы обвиняемого и его защитника, приняв во внимание аргументированную и принципиальную позицию гособвинителя, и пришел к выводу о доказанности вины полицейского по всему объему обвинения.



По результатам рассмотрения уголовного дела постановлен обвинительный приговор, согласно которому обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.1 ст. 286, ч.4 ст. 33, ч.2 ст. 228 УК РФ.



В соответствии с требованиями ч.3 ст. 69 УК РФ ему назначено окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.



Приговор не вступил в законную силу.



