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21 минуту назад
В Липецком районе полиция проверяет информацию об издевательствах отца над сыном
Информация об избиениях несовершеннолетнего отцом довели до общественников жители села
Как сообщает РОО ДНД "Патруль", на телефон их горячей линии "поступил звонок от жительницы села Пады, Липецкого райна, Липецкой области, где она рассказала о жестоком отношении и систематическом избиении несовершеннолетнего ребёнка его отцом.
По факту данного обращения командиром подразделения было принято решение о незамедлительном выезде на место с привлечением администрации села и участкового. В ходе проведения проверки и опросу соседей, совместно с председателем села, участковым и, чуть позже подъехавшим зам.начальника Боринского ОМВД, удалось выяснить, что мальчик действительно зверски избивался отцом. А местные дети рассказали, что они неоднократно видели, в моменты купания на реке, синяки на теле и следы от удушья на шее мальчика.
Соседи боялись обращаться в правоохранительные органы, так как, по их словам, отец мальчика очень агрессивно реагировал в моменты, когда односельчане пытались заступиться за ребёнка. Одной из соседок была предпринята попытка достучаться в органы опеки и попечительства, но, к сожалению, её обращение было оставлено без внимания.
Позже удалось поговорить и с отцом ребёнка, а так же и с самим мальчиком. В ходе визуального осмотра на теле ребёнка следов побоев не обнаружено, кроме небольших синяков на ногах, но, факт того, что отец регулярно его сильно избивает, мальчик подтвердил.
По факту нашего официального обращения в полицию по данной ситуации, с целью предотвращения последующих подобных инцидентов, а также, на основании объяснений соседей, служба ПДН взяла это дело под свой контроль. С мальчиком будет работать психолог. В отношении отца ребёнка начата проверка в правоохранительных органах"
По факту данного обращения командиром подразделения было принято решение о незамедлительном выезде на место с привлечением администрации села и участкового. В ходе проведения проверки и опросу соседей, совместно с председателем села, участковым и, чуть позже подъехавшим зам.начальника Боринского ОМВД, удалось выяснить, что мальчик действительно зверски избивался отцом. А местные дети рассказали, что они неоднократно видели, в моменты купания на реке, синяки на теле и следы от удушья на шее мальчика.
Соседи боялись обращаться в правоохранительные органы, так как, по их словам, отец мальчика очень агрессивно реагировал в моменты, когда односельчане пытались заступиться за ребёнка. Одной из соседок была предпринята попытка достучаться в органы опеки и попечительства, но, к сожалению, её обращение было оставлено без внимания.
Позже удалось поговорить и с отцом ребёнка, а так же и с самим мальчиком. В ходе визуального осмотра на теле ребёнка следов побоев не обнаружено, кроме небольших синяков на ногах, но, факт того, что отец регулярно его сильно избивает, мальчик подтвердил.
По факту нашего официального обращения в полицию по данной ситуации, с целью предотвращения последующих подобных инцидентов, а также, на основании объяснений соседей, служба ПДН взяла это дело под свой контроль. С мальчиком будет работать психолог. В отношении отца ребёнка начата проверка в правоохранительных органах"
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Такого