Общество

29 минут назад

В Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей провели пожарные учения

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В Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей провели пожарные учения
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В Центре реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» сотрудники ГУ МЧС РФ по Липецкой области сегодня провели профилактические мероприятия. По тактическому замыслу занятия, в реабилитационном центре из-за замыкания электропроводки в одной из палат, сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. По сигналу, все, кто находился в здании, покинули его через эвакуационные выходы. Больных, которые не смогли эвакуироваться самостоятельно, спасатели выносили на носилках и при помощи средств передвижения для людей, не имеющих возможности двигаться как временно (из-за болезни), так и из-за инвалидности, но способных находиться в сидячем положении. После того, как все покинули здание, спасатели приступили к тушению условного пожар.

Такие профилактические учения проводятся сотрудниками МЧС в учреждениях здравоохранения постоянно, поскольку, при небольшом количестве персонала и ограниченной мобильности основного контингента, бывает очень трудно обеспечить быструю эвакуацию людей в чрезвычайной ситуации, что и требует отработки действий, сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

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Комментарии (1)

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Инвалид 6-й группы

20 секунд назад
Всё-таки, что ни говори, у нас самое гуманное в мире отношения к инвалидам, особенно, с психиатрическими диагнозами - им не только оказывают мед-помощь, выплачивают пенсии, но и дают возможность принимать участие, в учебных профилактических мероприятиях наравне со здоровыми людьми!
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