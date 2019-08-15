Общество

сегодня, 18:23

Мэрия обещает удивить Нижним парком всю страну

29 829
#Нижний парк
Мэрия обещает удивить Нижним парком всю страну

На территории за памятником Народовольцам появятся фестивальная площадка и масштабная зона аттракционов.

Как сообщает администрация Липецка, первый и второй этапы реновации парка будут завершены к концу этого года. В парке устанавливают новые гранитные ступени на входных группах, разбитый асфальт меняют на тротуарную плитку, приводят в порядок газоны и зеленые насаждения, прокладывают новые коммуникации, устанавливают современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, световые информационные табло, а также новые скамейки и урны.

Вместо старой эстрады, снос которой уже начался, построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров сцену сделают на месте автодрома, а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. В парке появятся также новые локации для отдыха и активного досуга - экотропа, возрожденная танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фуд-корты и другие решения для липчан всех возрастов. Часть демонтированных аттракционов перевезут в другие парки города, часть - продадут. На прежнем месте останется лишь колесо обозрения.

В 2020-ом году Нижний парк ждет 3-й этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь будет создана не только большая фестивальная площадка, но и появится современная зона аттракционов, которая по обещанию мэрии, может стать магнитом федерального масштаба.

29 829
#Нижний парк

Комментарии (29)

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Лен тач Липецк ищи в ВК 18+

55 секунд назад
ПОДРОБНОСТИ СЕГОДНЯШНЕГО ВЗРЫВА НА НЛМК ТОЛЬКО В НАШЕЙ ГРУППЕ!
ответить

Смешно

1 минуту назад
Колесо-то надо было в первую очередь убрать, хуже места для него во всем городе нет. Народ уже устал говорить, но администрации виднее. И старье по папкам раскидали, в Сокольском парке уже на клумбах хлам с Нижнего лежит, так одним выстрелом все парки обновят, отчитаться можно ого-го!
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Миша

6 минут назад
Паххаха Посетите парк Воронежа Динамо ) и удивитесь что там уже все сделано 5 лет назад ))
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Помню.

7 минут назад
Смоктуновский, Едерасты даже троллейбусные провода смотали. Повторяю- они могут только воповать и разрушать. Уроды путиноидные.
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Спасайте Уваркину

19 минут назад
От плагиаторов Тралли-Валии , от ТАРАКАНОВОДОВ Тарасовых ! Спасайте !
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Баклан

26 минут назад
Можно пристроить много безопасных и качественных бордюров..., А лучше фонтан с минералкой
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Колесо обозрения в низине очень умно!!!!!!

27 минут назад
Всё как обычно сделают через попец
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СССР

27 минут назад
Его построили для горожан и все!!!!!! Люди отдыхали и были счастливы!!!! Восстановите советское и больше ничего не надо!!!
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Колесо обозрения в низине очень умно!!!!

28 минут назад
Ван как обычно сделают через попец
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Эх, тоска зеленая

33 минуты назад
А может не надо никого удивлять, а? Может просто сделать хоть один приличный парк в этом захолустном городишке, чтобы можно было с детьми погулять в нормальной обстановке. Пипецк в плане экономики убит наповал и уже не встанет, так хотя бы какой-то будет уголок приличный. Только делать этот уголок должны специалисты хорошего уровня, а не узбеки с лопатами.
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