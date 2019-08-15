Мэрия обещает удивить Нижним парком всю страну

На территории за памятником Народовольцам появятся фестивальная площадка и масштабная зона аттракционов.

Как сообщает администрация Липецка, первый и второй этапы реновации парка будут завершены к концу этого года. В парке устанавливают новые гранитные ступени на входных группах, разбитый асфальт меняют на тротуарную плитку, приводят в порядок газоны и зеленые насаждения, прокладывают новые коммуникации, устанавливают современные системы освещения, видеонаблюдения, речевого и музыкального оповещения, световые информационные табло, а также новые скамейки и урны.



Вместо старой эстрады, снос которой уже начался, построят три сцены: мобильную, которую будут устанавливать возле фонтана на время проведения крупных мероприятий, средних размеров сцену сделают на месте автодрома, а самую большую возведут на новой площадке за памятником Народовольцам, где планируют проводить крупные фестивали. В парке появятся также новые локации для отдыха и активного досуга - экотропа, возрожденная танцплощадка, зоны воркаута и йоги, фуд-корты и другие решения для липчан всех возрастов. Часть демонтированных аттракционов перевезут в другие парки города, часть - продадут. На прежнем месте останется лишь колесо обозрения.



В 2020-ом году Нижний парк ждет 3-й этап реконструкции, который позволит значительно расширить площадь парка за счет территории, расположенной за памятником Народовольцам. Здесь будет создана не только большая фестивальная площадка, но и появится современная зона аттракционов, которая по обещанию мэрии, может стать магнитом федерального масштаба.



