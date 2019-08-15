Общество

10 минут назад

Жара сказалась на здоровье липчан: бригады врачей завалены вызовами

173
#жара #"скорая помощь"
Жара сказалась на здоровье липчан: бригады врачей завалены вызовами

«Для лета объем вызовов очень большой».

220 раз липчане сегодня звонили в «Скорую помощь». Именно столько вызовов с начала рабочей смены, 8 часов утра, поступило в областную станцию скорой медицинской помощи, сообщили GOROD48 в учреждении. Для сравнения, за вчерашние сутки было 323 вызова.

- И сегодня, и вчера — у нас очень большой объем вызовов. Для лета — это нестандартная ситуация, - говорят медики. - Большая часть вызовов — к горожанам с хроническими заболеваниями и сообщения об упавших на улицах людях. На них приходится около 70% звонков. Большинство вызовов к тем, кто упал и лежит на улице, заканчивается диагностированием опьянения.

Напомним, что сегодня спасатели и синоптики предупреждали липчан об аномальной жаре. В городе прогнозировали температуру воздуха от +35С и выше.
173
#жара #"скорая помощь"

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В секцию большого тенниса в Липецке можно попасть лишь... по решению суда!
#большой теннис
9
В секцию большого тенниса в Липецке можно попасть лишь... по решению суда!

сегодня, 15:06

Общество
В страны Европы, Африки, Леванта и Магриба поставили свою продукцию липецкие аграрии
#экспорт
5
В страны Европы, Африки, Леванта и Магриба поставили свою продукцию липецкие аграрии

сегодня, 14:25

Общество
Липецкие чиновники забрали еще один долгострой
#долгострой #суд #аренда
1
Липецкие чиновники забрали еще один долгострой

сегодня, 12:58

Общество
«Дорожный пристав» за один день помог арестовать 3 автомобиля
13
«Дорожный пристав» за один день помог арестовать 3 автомобиля

сегодня, 11:42

Общество
Шерин наносит ответный удар
#Строймастер #ЖК "Авангард"
12
Шерин наносит ответный удар

сегодня, 11:40

Общество
Доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10 %
#пенсия
22
Доплата к пенсии за достижения и заслуги увеличится на 10 %

сегодня, 11:21

Общество