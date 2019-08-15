Общество
10 минут назад
Жара сказалась на здоровье липчан: бригады врачей завалены вызовами
«Для лета объем вызовов очень большой».
220 раз липчане сегодня звонили в «Скорую помощь». Именно столько вызовов с начала рабочей смены, 8 часов утра, поступило в областную станцию скорой медицинской помощи, сообщили GOROD48 в учреждении. Для сравнения, за вчерашние сутки было 323 вызова.
- И сегодня, и вчера — у нас очень большой объем вызовов. Для лета — это нестандартная ситуация, - говорят медики. - Большая часть вызовов — к горожанам с хроническими заболеваниями и сообщения об упавших на улицах людях. На них приходится около 70% звонков. Большинство вызовов к тем, кто упал и лежит на улице, заканчивается диагностированием опьянения.
Напомним, что сегодня спасатели и синоптики предупреждали липчан об аномальной жаре. В городе прогнозировали температуру воздуха от +35С и выше.
- И сегодня, и вчера — у нас очень большой объем вызовов. Для лета — это нестандартная ситуация, - говорят медики. - Большая часть вызовов — к горожанам с хроническими заболеваниями и сообщения об упавших на улицах людях. На них приходится около 70% звонков. Большинство вызовов к тем, кто упал и лежит на улице, заканчивается диагностированием опьянения.
Напомним, что сегодня спасатели и синоптики предупреждали липчан об аномальной жаре. В городе прогнозировали температуру воздуха от +35С и выше.