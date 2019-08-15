Общество
сегодня, 09:15
В «Быхановом саду» - образование, в Нижнем парке - творчество
19 755
Евгения Уваркина рассказала о перспективе развития зон отдыха в Липецке.
Глава администрации Липецка Евгения Уваркина рассказала в Instagram о том, какой вектор развития получат городские парки. При разработке концепции благоустройства зон отдыха можно черпать вдохновение в испанской Валенсии.
- В Быхановом саду будет реализована концепция образовательного парка с просветительскими функциями. Кроме этого, по желанию жителей планируем поставить сюда современные и красивые карусели, ведь здесь традиционно гуляет очень много детей, - пишет Евгения Уваркина. - В Нижнем парке сделаем акцент на творческую реализацию посетителей на базе арт-центра. Размещение большого комплекса семейных аттракционов предусмотрено за памятником Народовольцам. Освоение этой территории почти свободной от деревьев даст парку площадью почти 100 гектаров "воздух", раскроет всю его красоту.
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Как сообщает Евгения Уваркина, уже сейчас идут переговоры с потенциальными поставщиками. Предложения совершенно разные – и аттракцион свободного падения, и разные горки. «Вдохновляемся парком в Валенсии», пишет мэр. Аттракционы планируют установить уже следующей весной. Кроме того, в парках планируют ввести единые карты оплаты услуг.
Свой пост мэр завершила тем, что зоопарк можно превратить в биопарк. Этим вопросом хотят заняться через два года.
- В Быхановом саду будет реализована концепция образовательного парка с просветительскими функциями. Кроме этого, по желанию жителей планируем поставить сюда современные и красивые карусели, ведь здесь традиционно гуляет очень много детей, - пишет Евгения Уваркина. - В Нижнем парке сделаем акцент на творческую реализацию посетителей на базе арт-центра. Размещение большого комплекса семейных аттракционов предусмотрено за памятником Народовольцам. Освоение этой территории почти свободной от деревьев даст парку площадью почти 100 гектаров "воздух", раскроет всю его красоту.
⠀
Как сообщает Евгения Уваркина, уже сейчас идут переговоры с потенциальными поставщиками. Предложения совершенно разные – и аттракцион свободного падения, и разные горки. «Вдохновляемся парком в Валенсии», пишет мэр. Аттракционы планируют установить уже следующей весной. Кроме того, в парках планируют ввести единые карты оплаты услуг.
Свой пост мэр завершила тем, что зоопарк можно превратить в биопарк. Этим вопросом хотят заняться через два года.
19 755
А биопарк- это
Это просто психически больной человек , а не
Уберите эту тупорылую Уваркину.
Боднарь
гость
Трест
Вадя
пенсионер
Мечты прекрасные порывы
гость