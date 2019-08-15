В «Быхановом саду» - образование, в Нижнем парке - творчество

Евгения Уваркина рассказала о перспективе развития зон отдыха в Липецке.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина рассказала в Instagram о том, какой вектор развития получат городские парки. При разработке концепции благоустройства зон отдыха можно черпать вдохновение в испанской Валенсии.- В Быхановом саду будет реализована концепция образовательного парка с просветительскими функциями. Кроме этого, по желанию жителей планируем поставить сюда современные и красивые карусели, ведь здесь традиционно гуляет очень много детей, - пишет Евгения Уваркина. - В Нижнем парке сделаем акцент на творческую реализацию посетителей на базе арт-центра. Размещение большого комплекса семейных аттракционов предусмотрено за памятником Народовольцам. Освоение этой территории почти свободной от деревьев даст парку площадью почти 100 гектаров "воздух", раскроет всю его красоту.Как сообщает Евгения Уваркина, уже сейчас идут переговоры с потенциальными поставщиками. Предложения совершенно разные – и аттракцион свободного падения, и разные горки. «Вдохновляемся парком в Валенсии», пишет мэр. Аттракционы планируют установить уже следующей весной. Кроме того, в парках планируют ввести единые карты оплаты услуг.Свой пост мэр завершила тем, что зоопарк можно превратить в биопарк. Этим вопросом хотят заняться через два года.