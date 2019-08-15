Общество

сегодня, 09:15

В «Быхановом саду» - образование, в Нижнем парке - творчество

19 755
#парк #Евгения Уваркина
1

Евгения Уваркина рассказала о перспективе развития зон отдыха в Липецке.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина рассказала в Instagram о том, какой вектор развития получат городские парки. При разработке концепции благоустройства зон отдыха можно черпать вдохновение в испанской Валенсии.



  - В Быхановом саду будет реализована концепция образовательного парка с просветительскими функциями. Кроме этого, по желанию жителей планируем поставить сюда современные и красивые карусели, ведь здесь традиционно гуляет очень много детей, - пишет Евгения Уваркина. - В Нижнем парке сделаем акцент на творческую реализацию посетителей на базе арт-центра. Размещение большого комплекса семейных аттракционов предусмотрено за памятником Народовольцам. Освоение этой территории почти свободной от деревьев даст парку площадью почти 100 гектаров "воздух", раскроет всю его красоту.

Как сообщает Евгения Уваркина, уже сейчас идут переговоры с потенциальными поставщиками. Предложения совершенно разные – и аттракцион свободного падения, и разные горки. «Вдохновляемся парком в Валенсии», пишет мэр. Аттракционы планируют установить уже следующей весной. Кроме того, в парках планируют ввести единые карты оплаты услуг.

Свой пост мэр завершила тем, что зоопарк можно превратить в биопарк. Этим вопросом хотят заняться через два года.
19 755
#парк #Евгения Уваркина
1

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А биопарк- это

6 минут назад
де биссексуалы и геи с лисбеянками гулять будут?
ответить

Это просто психически больной человек , а не

7 минут назад
мэр города. То эта Дебилкина бредила чтобы всё было как в Урюпинске , то теперь как в Валенсии. Новое слово красивое что ли узнала-Валенсия. Вот что значит не иметь образования. Бедный мой город, в днищё тебя превратит эта тупорылкина.
ответить

Уберите эту тупорылую Уваркину.

9 минут назад
Мэр должен делом заниматься-ЖКХ, дороги, транспорт. А паки и без этой тупорылкиной нормальными были. Только деньги тупо отмывает на плитке и всё.
ответить

Боднарь

16 минут назад
Назначив непойми-кого директором Нижнего парка Уваркина ясно дала понять: на компетентность и профессионализм кадров ей плевать... важно наличие у мальчика папы-депутата от едра. Вывод: вместо дел продолжаем ивановский тренд "фотошоп, пиар и распил"
ответить

гость

17 минут назад
Трест, ядерный электрорат местной власти , посмотрите на фото , когда власть , парить мозги о СОСах и ТОСах , типажи именно такие , молодёжи и жителей среднего возраста , как правило на таких встречах нет !
ответить

Трест

22 минуты назад
В Парке Победы ходят толстые , старые тетки с маленькими собачками, которые мало того все без намордников так ещё и гадят кругом.
ответить

Вадя

24 минуты назад
В Парке Победы сральня для собак.
ответить

пенсионер

25 минут назад
Лондон уже был...Теперь Валенсия! Трепотня, Каменный Лог и дворы до ума доведите, чтоб по месту жительства людям комфортно было, а уж потом Валенсия, Лондон, острова по-немецки и тд. Вот так и появляются "потемкинские деревни", а во дворах "0" обустройства, отсутствие дворников и деятельность жуликов-ЖКХ
ответить

Мечты прекрасные порывы

35 минут назад
Был такой замечательный персонаж у Гоголя в «Мертвых душах» - помещик Манилов, прекраснодушный мечтатель и большой фантазер. Похоже, пора и про нынешнюю липецкую власть начинать писать поэму.
ответить

гость

42 минуты назад
Valensia, а вот и первое доказательство ! В новом сезоне планируем перейти на единую систему управления городскими парками ----- а управлять , то , кто будет ? ЭТИ ? ТАРАКАНОВЕДЫ ?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкая область на 10 месте в ЦФО по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
#дороги #нацпроект
6
Липецкая область на 10 месте в ЦФО по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»

сегодня, 09:00

Общество
Липчане считают справедливой зарплатой 59 тысяч рублей
#зарплата
8
Липчане считают справедливой зарплатой 59 тысяч рублей

сегодня, 08:48

Общество
Специальный автобусный маршрут свяжет площадь Клименкова и 3-й участок
#транспорт
10
Специальный автобусный маршрут свяжет площадь Клименкова и 3-й участок

вчера, 18:05

Общество
Твердое покрытие появилось на 26 улицах Липецка
#дорожные работы
9
Твердое покрытие появилось на 26 улицах Липецка

вчера, 15:24

Общество
Министр попросил не показывать ему в Липецке «потемкинские деревни»
#образование
1
Министр попросил не показывать ему в Липецке «потемкинские деревни»

вчера, 14:52

Общество
Синоптики прогнозируют жару в +36С
#прогноз #жара
4
Синоптики прогнозируют жару в +36С

вчера, 14:49

Общество