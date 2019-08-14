19-летнего парня задержали за кражу денег с банковской карты пенсионерки

Полицейские раскрыли кражу 20 000 рублей с банковской карты 66-летней жительницы Данкова.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, свою карту женщина забыла на кассе в магазине по улице Карла Маркса. На следующий день с карты пропали 20 000 рублей.



По подозрению в краже задержан 19-летний житель Лебедянского района.



