Происшествия

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19-летнего парня задержали за кражу денег с банковской карты пенсионерки

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#кража
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19-летнего парня задержали за кражу денег с банковской карты пенсионерки
Полицейские раскрыли кражу 20 000 рублей с банковской карты 66-летней жительницы Данкова.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, свою карту женщина забыла на кассе в магазине по улице Карла Маркса. На следующий день с карты пропали 20 000 рублей.

По подозрению в краже задержан 19-летний житель Лебедянского района.

1 406
#кража
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