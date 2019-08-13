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36 минут назад

Завтра не будет холодной воды в районе Карьера и в поселке Тракторостроителей

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#водоснабжение
Завтра не будет холодной воды в районе Карьера и в поселке Тракторостроителей

Как сообщает АО "ЛГЭК", 14 августа с 10:00 до 17:00 на время ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды на следующих улицах Липецка:

ул. Кротевича, 9а, 7, 5, 3, 1; ул. Шкатова, 23, 26, 25, вл.30; ул. Гайдара, 25, 23, 21, 17, 19, 15, 13, 8, 9, 11, 7, 4, 5, 2, 3, 2а, 1а, 2б, 2б/2, 2б/1; ул. Амурская, 1, 2, 4, 5, 5а; ул. Ушакова, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 8; ул. Луначарского, 1, 2, 4, 1а, 3, 5, 6а; ул. Нахимова, 14, 10, 8, 8а, 7, 5, 3, 1, 6, 4, 2б, 2; частный сектор: ул. Кротевича, ул. Щорса, ул. Чайковского, ул. Гранитная, ул. 2-Гранитная, ул. Железнодорожная, ул. Волгоградская, 8а, 14а, 8, 10, 12, 14; частный сектор:  ул. Профсоюзная, ул. Дачная, ул. Студенческая, ул. Тургенева, ул. Декабристов, ул. Бехтерева, ул. Гвардейская, ул. Песчаная, ул. 1-Воронежская, 2-Воронежская, ул. Седова, ул. Красина, ул. Волгоградская, ул. Степная, ул. Чехова.

Кроме того, с 09:00 до 21:00 возможно снижение давления, а также повышение мутности питьевой воды в микрорайонах «МЖК», №26, № 27, №28, №29, №30, №19, «Елецкий», «Университетский», и в районе областной клинической больницы. 

Подвоз воды по заявкам жителей. 



Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 075 (стационарный) и 236-075(стационарный и мобильный). 


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#водоснабжение

Комментарии (1)

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Житель к/поселка "Университетский"

12 минут назад
Подвезите мне завтра куб воды - я хочу в своем джакузи полежать пока вода на халяву (за счет городского бюджета)
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