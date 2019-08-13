В Липецке сбили 15-летнего велосипедиста

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области два человека погибли, шесть человек получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 12 августа трассе Тамбов-Орел 25-летний водитель «Киа-Рио», по предварительным сведениям, не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущим грузовиком «Скании», под управлением 32-летнего водителя. В результате столкновения от грузового автомобиля отскочил бампер, на который допустил наезд автомобиль «Мазда» под управлением 36-летнего водителя. В данном ДТП смертельные травмы получил водитель автомобиля «Киа-Рио».

Еще одно дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом имело место в Ельце. В 7:30, на автодороге «Дон» 52-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2108», не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21074» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21074» от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель автомобиля «ВАЗ-2108» получил различные телесные повреждения и был доставлен в ГУЗ «Елецкая городская больница №1», госпитализирован. Предварительная вина в ДТП пострадавшего водителя, окончательные причины и условия его совершения будут установлены в ходе расследования.

В Липецке, в 5:55, на ул. Неделина 57-летний водитель, управляя автомобилем «Митсубиши Аутлендер», допустил наезд вне зоны пешеходного перехода на 52-летнюю женщину-пешехода. Пострадавшая доставлялась в ГБ №4, после оказания помощи отпущена. Предварительная вина в создании условий, провоцирующих аварию на пешеходе, переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

Еще один дорожный инцидент с участием пешехода имел место в Липецке, на проспекте Мира, где 49-летняя водитель автобуса «Мерседес-Бенц» допустила наезд на стоявшую на краю проезжей части 75-летнюю пенсионерку. Пострадавшая с различными травмами доставлялась в БСМП №1.

В Липецке на улице Полиграфической 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», допустила наезд на 15-летнего велосипедиста. Подросток доставлялся в детскую областную больницу, после оказания помощи был отпущен. В эти дни по дорогам региона передвигается немало юных велосипедистов, от водителей требуется особая осторожность.

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1549 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 4 водителя, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1287 случаев превышения скорости. Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



