Происшествия

41 минуту назад

Водитель на скорости 5 км/ч насмерть задавил женщину

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#авария #ДТП
Водитель на скорости 5 км/ч насмерть задавил женщину

ДТП произошло во дворах улицы Ушинского.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор водитель, который задавил женщину. Автомобилисту вменили ответственность по ч.3 ст.264 УК РФ.

Смертельное ДТП произошло днем 15 апреля 2019 года. Во дворе на улице Ушинского 33-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2844РВ», двигаясь задним ходом, сбил 55-летнюю женщину, которая шла по дороге в попутном направлении. Экспертиза установила, что транспорт двигался со скоростью не более 5 км/ч. Женщина, попавшая под колеса грузовика, получила множественные травмы: внутренние кровоизлияния, переломы ребер и грудных позвонков, костей таза. От полученных травм женщина скончалась в течение часа. Водитель грузовика признал свою вину, он добровольно возместил потерпевшим ущерб и моральный вред.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам условного срока с испытательным сроком в два года, а также на два года лишил водителя прав.
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#авария #ДТП

Комментарии (8)

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Это парад дебилов

3 минуты назад
Вот урод конченный, ску раздавить и родственникам компенсацию выдать рублей 500..
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Это парад дебилов

5 минут назад
Как так как можно возместить ущерб убив человека.??? Вы что пишите идиоты???? И дали 1,5 условного это прям отмашка для дебилов - мол давите людей всё равно не сядете, это просто бред какой-то я читаю!!!!! Такое ощущение что это шутка а не реальность. Он убил человека и даже не сел, причём убил мучительно, заставив страдать. Он даже не сел, так ещё как это ЦИНИЧНО звучит он бл якобы оплатил ущерб родственникам, СКОЛЬКО сейчас стоит убить человека???????????????????????????????????????
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Л-а

7 минут назад
А где бдительность пешеходов? Не заметить машину, двигающуюся со скоростью 5 км? Просто некоторым пешеходам по-фигу на свою безопасность.
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1111

8 минут назад
Пешеходы очень не внимательны иногда сами прут на пролом незамечая ничего вокруг. Жаль парня хотя и женщину жалко.
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Ярик

13 минут назад
Студгородок, 26, жги исчо! Гость- это Алка глупая! Мать моя!
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гость

19 минут назад
СТУДГОРОДОК, 26, лечись придурок!
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СТУДГОРОДОК, 26

24 минуты назад
Давить! Таких надо давить! Вопил Сашка, водитель- ёпарь Алки в окно соседа. Алка постоянно жалуется своим многочисленным ёпарям на престарелого соседа. То бандитов в трико и с наколками выставит в кустах двора, то Толик за бутылку самогона урок натравит на соседа. Но Сашка давно на контроле сам! За базар придется ему ответить! Давно что-то их с Алкой не видать. Алкин нагулянный гаденыш Ярик, который сказал бабке Марине, что зарежет одноклассника из 21 школы 15 мкр. бегает дворняжкой по двору и матюкается.
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Гыгы

32 минуты назад
Давите и дальше! И ничего вам не будет! Отделаетесь штрафом!
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