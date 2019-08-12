Водитель на скорости 5 км/ч насмерть задавил женщину

ДТП произошло во дворах улицы Ушинского.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор водитель, который задавил женщину. Автомобилисту вменили ответственность по ч.3 ст.264 УК РФ.



Смертельное ДТП произошло днем 15 апреля 2019 года. Во дворе на улице Ушинского 33-летний водитель, управляя автомобилем «ГАЗ-2844РВ», двигаясь задним ходом, сбил 55-летнюю женщину, которая шла по дороге в попутном направлении. Экспертиза установила, что транспорт двигался со скоростью не более 5 км/ч. Женщина, попавшая под колеса грузовика, получила множественные травмы: внутренние кровоизлияния, переломы ребер и грудных позвонков, костей таза. От полученных травм женщина скончалась в течение часа. Водитель грузовика признал свою вину, он добровольно возместил потерпевшим ущерб и моральный вред.



Суд приговорил мужчину к 1,5 годам условного срока с испытательным сроком в два года, а также на два года лишил водителя прав.