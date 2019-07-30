Бизнес

58 минут назад

В 5 километрах от Липецка начали строительство нового города.

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В 5 километрах от Липецка начали строительство нового города.

и знаете, что?! Я ХОЧУ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!

Посетив сегодня это место понимаешь, что будущее комфортной жизни начинается именно здесь.

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Перед строительством жилых таунхаусов застройщик спроектировал и уже построил фитнес центр с бассейном, профессиональные теннисные корты, открытый бассейн 25*50 м.

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В противовес малометражным квартирам, отсутствию парковок у подъездов и отсутствию безопасности для детей продумана достойная альтернатива.

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Новый формат семейного жилья предполагает минимальную площадь в 88 кв.м, на которой расположится двухэтажный таунхаус, собственная территория, парковочные места для автомобиля.

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Каждый мини-квартал жилого комплекса, состоящий из 24-34 квартир, имеет уютный двор с детской площадкой и зоной отдыха для каждой квартиры с выходом из кухни. Вело-роллерные прогулочные дорожки объединят кварталы.

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Жители могут быть уверены в экологичности жизни: водозабор с ключевой водой, современные инженерные сети и очистные сооружении, благоприятствует роза ветров.

Одно из самых главных и приятных моментов это поквартирное отопление в таунхаусах. Собственный газовый котёл позволит экономить на «отпуск летом».

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Цены застройщик пока не называет, но утверждает, что на начальном этапе квадратный метр жилья будет дешевле метра квадратного в многоэтажной новостройке.

На данный момент полным ходом идет строительство уникального жилого комплекса. Застройщиком является лауреат Федеральной премии «Надёжной застройщик России 2017 и 2018» с 25 летними традициями в строительстве компания «РЕМСТРОЙСЕРВИС».

Узнайте больше о комплексе в ВК vk.com/romanovo48 и Инстаграм instagram.com/romanovo48

Или по телефону 51-63-93. 

АО СЗ «Ремстройсервис»

Продажа домов блокированной застройки осуществляется после получения разрешения на ввод в эксплуатацию по договору купли продажи.

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