В Липецкой области задержан уроженец Узбекистана за попытку подкупа полицейского

Задонским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего уроженца Республики Узбекистан, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст.291.2 УПК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По версии следствия, 23 июля 2019 года подозреваемый, действуя в интересах своих земляков, паспорта которых в рамках проверки законности пересечения ими границы были изъяты для проведения экспертизы их подлинности, прибыл в отдел полиции города Задонска. Находясь в кабинете участкового уполномоченного полиции, фигурант предложил ему взятку в сумме 5 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за возврат паспортов мигрантам и не привлечение их к уголовной ответственности.



От незаконного вознаграждения офицер отказался и сообщил о коррупционном преступлении в следственные органы.



Подозреваемый был задержан. Учитывая, что он мог скрыться от предварительного следствия и суда, поскольку истекает срок его временной регистрации на территории Российской Федерации, по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Вину в совершении преступления он признал и дал последовательные показания об обстоятельствах дачи взятки. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, а также исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

