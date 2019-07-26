сегодня, 17:18
Дожди в Липецкой области идут на убыль
В ближайшие сутки господствующий сейчас на территории Липецкой области циклон начнет отходить на восток — интенсивность осадков значительно уменьшится.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем - от 24 до 29 градусов тепла.
В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 26 до 28 градусов тепла.
День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.
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