Погода в Липецке

сегодня, 17:18

Дожди в Липецкой области идут на убыль

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#дожди
Дожди в Липецкой области идут на убыль

В ближайшие сутки господствующий сейчас на территории Липецкой области циклон начнет отходить на восток — интенсивность осадков значительно уменьшится. 

27 июля ночью небольшие кратковременные осадки пройдут лишь местами, 28 июля осадки прекратятся, 29 июля днем вероятен небольшой дождь с грозой, начнет холодать. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27-28 июля 21-22 градуса, что немного выше нормы, 29 июля 18-19 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем - от 24 до 29 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 26 до 28 градусов тепла.

День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.

2 471
#дожди

Комментарии (2)

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888

22 минуты назад
А мы слушаем трансляцию отличной музыки для журналистов Gorod48 в одноклассниках- Мы из Добринки!
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777

41 минуту назад
погода шлак нормальная погода для этих дней июля днем +29+31 ночью +19+21
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