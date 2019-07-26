Дожди в Липецкой области идут на убыль

В ближайшие сутки господствующий сейчас на территории Липецкой области циклон начнет отходить на восток — интенсивность осадков значительно уменьшится.

27 июля ночью небольшие кратковременные осадки пройдут лишь местами, 28 июля осадки прекратятся, 29 июля днем вероятен небольшой дождь с грозой, начнет холодать. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27-28 июля 21-22 градуса, что немного выше нормы, 29 июля 18-19 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью от 12 до 17 градусов тепла, днем - от 24 до 29 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью от 14 до 16 градусов тепла, днем от 26 до 28 градусов тепла.



День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.



